محطات في حياة الصحفية شيرين أبو عاقلة.. «قتلها الاحتلال الإسرائيلي برصاصة في الرأس»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عين على الحقيقة من داخل فلسطين ومعاناة أهلها لحوالي 25 عاما، كانت فيهم الصحفية شيرين أبو عاقلة، أحد أشهر مراسي القدس، فباتت عينهم ولسانهم، تنقل ببراعة وقوة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن تسقط شهيدة رصاصهم الغادر، لتلفظ أنفاسها الأخيرة وهي ترتدي ملابس عملها الرسمية.

الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي استشهدت، اليوم، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين، لتتصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي على الفور.

من هي الصحفية شيرين أبو عاقله؟

سؤال بات يدور في أذهان العديد، بعد انتشار مقطع فيديو يرصد لحظة استهداف الشهيدة، أثناء تأدية عملها بجنين.

ويستعرض «هُن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن الصحفية شيرين أبو عاقلة، وهي كالتالي:

- ولدت الصحفية شيرين أبو عاقلة عام 1971 داخل القدس، ويعود أصلها لمدينة بيت لحم.

- درست في مدرسة راهبات الوردية في بيت حنينا في القدس.

- درست في البداية الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن.

- درست صحافة، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك في الأردن.

- تتقن اللغات العربية والإنجليزية والعبرية.

- عملت في العديد من المواقع البارزة، وعلى رأسها وكالة «الأونروا»، وقناة «عمان» الفضائية، ومؤسسة «مفتاح»، وإذاعة «مونت كارلو»، إذاعة «صوت فلسطين».

- وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابتها بعيار ناري بالرأس وأنها وضعها حرج للغاية خلال تغطيتها لاقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين.

- استشهدت داخل قسم الطوارئ بمستشفى ابن سينا التخصصي بمدينة جنين.