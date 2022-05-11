البلوجر آية مكرم ترد على مهاجمي صديقتها أحلام عادل: لما حصل فيا سكت واتحسبنت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دافعت البلوجر آية مكرم عن صديقتها البلوجر أحلام عادل، التي تعرضت للضرب والطلاق من زوجها مصمم الأزياء الشهير أحمد العجمي، إثر موجة هجوم البعض عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشف الثانية لمعاناتها وسرد كواليس الانفصال، ورد الزوج لاحقا في بث مباشر على حسابه على موقع «إنستجرام».

آية مكرم تعلق على شماتة المعلقين بطلاق أحلام عادل

وقالت البلوجر آية مكرم، مدافعةً عن أحلام عادل، في منشورات دونتها عبر خاصية «استوري»، على موقع «إنستجرام»: «السوشيال ميديا بقت مرعبة حقيقي، كم البوستات اللي بقراها من امبارح تحزن بجد، كم الناس الشمتانة وبتتريق وفرحانة بخراب البيوت يرعب حقيقي، أنا مشفتش حد دعا وقال ربنا يهدي سرهم، مشفتش حد قال يارب لو ليهم خير في بعض يكملوا مع بعض، مشفتش حد قال كلمة حلوة، الكارثة في ناس بتقول هتبقى حاجة في منتهى القرف لو رجعوا لبعض».

وتابعت البلوجر آية مكرم، خلال منشورها، الذي تستنكر به التعليقات على واقعة طلاق البلوجر أحلام عادل وزوجها مصمم الأزياء الشهير أحمد العجمي، التي ضجت لها مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بين حديث الزوجة ورد فعل الزوج: «احنا وصلنا للدرجة دي يا جماعة، اه احنا حياتنا معروضة قدامكوا بس مش عشان تشتموا فينا أو تستهزأوا بمشاكلنا أو تقولوا أصلها تستاهل ونتاخد تهزيق وتريقة، هي دي ضريبة السوشيال ميديا، دي ضريبة إننا ظاهرين دائمًا، فالناس تاخدنا تريقة كدة، ده خراب بيوت بدل ما تهدوا البنت وتهدوا جوزها تعملوا كدة».

آية مكرم عن انتقادات حفل زفافها: تفتكروا دي حاجة فرحت جوزي؟

أشارت البلوجر آية مكرم إلى ما حدث في حفل زفاف صديقتها البلوجر أحلام عادل بسبب ظهور المطرب تامر حسني، متنكرا في البداية بهيئة مصور فوتوغرافي لمفاجأتها: «للأسف وقت فرحي أنا حصلي نفس اللي بيحصل اتبهدلت أنا وجوزي على السوشيال ميديا، لما نتشتم ونتبهدل تاني يوم فرحنا، تفتكروا دي حاجة فرحت جوزي، تفتكروا لو حد غيره مش مدرك مساوئ السوشيال ميديا كان سابني على ذمته، بعد ما اتقال ابشع الكلام واتقال إني طول الفرح مش مركزة مع جوزي ومركزة مع مطرب، وقتها اتخرست ومتكلمتش لكن كنت نفسيًا زفت ومبينتش لحد ده، واحتسبته عند الله، لأن كل الكلام كان افتراء وقولت حسبي الله ونعم الوكيل، نفس اللي حصل من 6 شهور بيتكرر تاني دلوقتي على السوشيال ميديا من الناس، اللي متعرفش حاجة عن الرحمة ولا الدين».

ووجهت رسالة للمنتقدين عبر خاصية «استوري» تتضمن: «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا بعض يا جماعة، حسوا ببعض حطوا نفسكوا مكان الشخص، شوفوا ترضوا على نفسكوا ده، محدش يرضى انه يتهان بالشكل ده ويبقى على لسان الناس حتى لو كان غلط، خلينا نقدر المشاكل لان الدنيا فيها كتير وربنا يديم علينا نعمة الستر».

طلاق أحلام عادل وأحمد العجمي

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي ضجت بسبب قصة طلاق البلوجر أحلام عادل وزوجها مصمم الأزياء أحمد العجمي، أثناء تأدية فريضة العمرة، بسبب شرائها سجاجيد صلاة لأصدقائها وصديقاتها، ما أثار موجة جدل واسعة عبر السوشيال ميديا بين دفاع وانتقاد، وخرج زوجها في فيديو يعتذر فيه، مؤكدا أنها مشكلات العام الأول للزواج وأنه سيلجأ لمتخصص لمعالجة هذا الأمر.