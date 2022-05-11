6 أبراج بنات تتجاوز «الفركشة» بسهولة دون انهيار.. منهن الجوزاء

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قرار فسخ الخطبة أو الانفصال في الارتباط، ليس أمرا سهلا على الكثير من الفتيات، بسبب المرحلة الصعبة التالية من ألم الفراق، إلا أن أيضا هناك عدد كبير من البنات اللاتي يمكنهن الانتقال إلى هذه الخطوة وتجاوزها أو كما يطلق عليها بـmove on بسهولة.

وتقدم عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، عبر «هن»، أكثر أبراج الفتيات اللاتي يمكنهن الـ move on أو تجاوز مرحلة الفراق كما يلي بالتفاصيل.

أبراج البنات اللاتي يتجاوزن الفراق

برج الجوزاء

من أكثر الأبراج التي تتجاوز سريعا، هي صاحبة برج الجوزاء، بحسب قول خبيرة الأبراج، إذ أنها تخشى من الارتباط لأنها لا تحب أن يتحكم بها الطرف الآخر أو يقيد حريتها، فعندما تشعر بذلك تجدها تهرب: «وبتموف أون»، مشيرة إلى أن مواليد يوم 5 و 14 و23 من أي شهر أو برج، لديهن نفس صفة الجوزاء ويميلون للهروب بسرعة من أي قيد.

برج الجدي

صاحبة برج الجدي رغم أنها تكون مجروحة إلا أنها تتظاهر بالقوة، وكونها امرأة طموحة فعندما تشعر أن الطرف الآخر يقف عائقا في طريقها ستهرب، إذ توضح خبيرة الأبراج: «بنات الجدي بيتأخروا في الجواز لأن أي حد بيجرح كبريائها وميقدرهاش هتمشي بس بعد ما تهزأه».

برج الحمل

صاحبة برج الحمل تخشى أيضا على نفسها من الجرح، لذا لا تستمر طويلا في الحزن وتتجاوز الأمر سريعا.

برج السرطان

صاحبة برج السرطان تجدها تستطع الهروب بسرعة لأنها «فيمينست»، أي تريد المساواة بينها وبين الرجل، فالشخص الذي لا يحترم حقوقها تقول له «مع السلامة»، بحسب عبير.

برج العقرب

امرأة العقرب شخصية قوية ومسيطرة، فمن لا يعطيها الفرصة للسيطرة تتركه فورا وتهرب سريعا.

برج الثور

تبحث عن راحة البال والسعادة، فمن لا يوفر لها هذه الحياة سواء ماديا أو معنويا ستتركه فورا.