اسمها منال الفطاطري واعتزلت الفن.. من هي والدة بسنت شوقي؟

القاهرة - سمر حسين - ماما

خلال إقامة حفل الزفاف الكبير للفنانة بسنت شوقي والفنان محمد فراج، الذي ما زال يشغل الساحة ويتصدر التريند عبر محركات البحث، نظرًا لإحياء مراسم الزفاف على النهج اليوناني، اتجهت اهتمامات الجمهور والمتابعين إلى والدة بسنت شوقي وبدأ الجميع يتساءل عنها.

من هي والدة بسنت شوقي؟

ويقدم «هن» في الموضوع الآتي، أبرز المعلومات عن والدة بسنت شوقي، التي خطفت الأنظار خلال تواجدها بجانب ابنتها خلال مراسم الزفاف.

- اسمها منال الفطاطري.

- كانت تعمل في المجال الفني، ثم اعتزلت الفن في بداية الألفيات.

- لها العديد من الأعمال الفنية البارزة مثل مسلسل «للثروة حسابات أخرى» مع الفنان صلاح السعدني.

- مصرية الجنسية.

- شاركت في مسلسل الشيطان، وأحلام في البوابة.

- شاركت في أعمال فنية متعددة مثل عواصف النساء، والمرسى والبحار.

- في عام 2006، شاركت مع الفنان أحمد زكي في السندريلا، ومع الفنانة بوسي في فيلم الشيطان لا يعرف الحب.

- وكان آخر الأعمال الفنية التي شاركت بها الفنانة منال الفطاطري، كان مع الفنانة نبيلة عبيد في مسلسل البوابة الثانية.

- تزوجت من لاعب النادي الأهلي، شوقي عبدالشافي.

- رزقها الله بثلاث فتيات، منهما اثنتان يعملان في الوسط الفني.

- خطفت الأنظار عند ظهورها وهي تساعد ابنتها بسنت شوقي خلال مراسم الزفاف، وهي تساعدها على ارتداء الإكسسوارات.

- بكت خلال مراسم الزفاف عند رؤيتها لابنتها بالفستان، ما أثار فضول الجمهور والمتابعين بعد انتشار الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

- شاركت في مسلسل عسكر وحرامية، مع الفنانة سميحة أيوب.

- شاركت في مسلسل قلب امرأة مع الفنانة إلهام شاهين.

- حرصت على عدم الظهور الإعلامي بعد اعتزالها الفن.

- شاركت في فيلم عصابة الدكتور عمر مع الفنان مصطفى قمر، والذي حقق نجاحًا كبيرًا.

- تعتمد على الظهور بإطلالات بسيطة تبرز جمالها الطبيعي.

حفل زفاف بسنت شوقي ومحمد فراج

إطلالات متعددة ومتنوعة ظهرا بها الثنائي الفنان محمد فراج، وزوجته بسنت شوقي خلال حفل زفافهما، الذي أقيم في الغردقة بمنطقة سهل حشيش، بحضور عدد كبير من الفنانين والفنانات من أصدقاء العروسين، وارتدت بسنت فستانين جديدين، أحداهما من تصميم خاص لها، والآخر من أكمام أكستنشن ومن خامة الستان.