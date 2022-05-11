تعرف على أهمية أيام الراحة لممارسة الرياضة.. فوائد لا غنى عنها للجسم

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتطلب ممارسة الرياضة بقاء صاحبها نشطا دائما، سواء أكان يواظب عليها من أجل الحفاظ على لياقته البدنية أو لسبب المشاركة في بطولة رياضية أو لدوافع أخرى، لكن مع وجوب المحافظة على تلك اليقظة، فإن أيام الراحة لا تقل أهمية عن ممارسة الرياضة، لأنه في الواقع لا يكتمل نظام اللياقة البدنية الناجح بدون الحصول على أيام راحة.

وحسب ما كشف موقع healthline العالمي المعني بشؤون الصحة العامة، أنه من المهم أن يحصل الشخص الرياضي على فترات راحة منتظمة للجسم، بغض النظر عن مستوى لياقته البدنية، وعلى نحو ذلك، قد يؤدي تخطي أيام الراحة والإفراط في التدريب إلى الشعور الإرهاق.

فوائد الحصول على الراحة من ممارسة الرياضة

ومن فوائد الحصول على أيام للراحة خلال ممارسة الرياضة:

1-إتاحة الوقت للتعافي

تعد الراحة ضرورية لنمو العضلات، حيث إن التمارين الرياضية تخلق تمزقات مجهرية في أنسجة عضلاتك، ولكن أثناء الراحة، تقوم خلايا تسمى الأرومات الليفية بإصلاحها، ما يساعد ذلك على تعافي ونمو الأنسجة، مما يؤدي إلى تقوية العضلات.

2- منع إجهاد العضلات

الراحة ضرورية لتجنب الشعور بالتعب الناجم عن ممارسة الرياضة، تذكر أن التمارين الرياضية تستنفد مستويات الجليكوجين في عضلاتك، وإذا لم يتم استبدال هذه المخازن، فستعاني من إجهاد العضلات ووجعها، بالإضافة إلى ذلك، تحتاج عضلاتك إلى الجليكوجين لتعمل جيدا، حتى عندما لا تتمرن، فبالحصول على قسط كافٍ من الراحة، ستمنع نفسك من الشعور بالتعب.

3- التقليل من مخاطر الاصابة

الراحة المنتظمة ضرورية للبقاء آمنًا أثناء التمرين، فعندما يكون جسمك مرهقًا ستكون أكثر عرضة للإصابات المختلفة، بما فيها التمزقات في الأربطة.