أطعمة تساعد على زيادة تركيز طفلك خلال الامتحانات.. بينها السمك والبيض والجرجير

القاهرة - سمر حسين - ماما

خلال فترة الامتحانات ينتاب القلق لدى العديد من الأمهات بشأن أطفالهن، وتملأ أجواء المنازل بالتوتر عادًة، مما يؤثر على تركيز الأطفال ونفسيتهن، ولا يقبلون على تناول الأطعمة، وهو ما يقلل من نشاطهم، وبالتالي التحصيل الدراسي لقلة مستوى التركيز.

أطعمة تساعد على زيادة تركيز طفلك

لذا، يوضح «هن» في الموضوع التالي مجموعة من الأطعمة التي تساعد طفلك على استعادة تركيزه خلال فترة الامتحانات، وذلك وفقًا لموقع Very Well Family.

البيض

يعتبر البيض من الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من البروتين، حيث يساعد على دعم الصحة العامة للطفل، لاحتوائه على الفيتامينات المهمة وبالتالي يساعد على تنشيط الخلايا الموجودة في المخ، وزيادة التركيز، لذا احرصي على تناول طفلك للبيض خلال وجبة الإفطار.

الخضروات الورقية

الخضروات بجميع أنواعها الطازجة مثل الجرجير، الفجل، الملوخية، والسبانخ من أكثر الأنواع التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات، التي تساعد على تحسين الذاكر والحد من الإصابة بالخرف المبكر، فضلًا على أنها مليئة بمواد مؤكسدة تساعد على دعم خلايا المخ الجديدة ونموها بشكل صحي.

الأسماك

احرصي على تناول أطفالك للأسماك بأنواعها المختلفة، لأنها مصدر جيد للحصول على فيتامين د، وأوميجا 3، اللذان يساعدان على حماية العقل من الخرف، بالإضافة إلى درهما الكبير في تحسين الذاكرة.

الفواكه المختلفة

قدمي إلى طفلك الفواكه المختلفة خلال المذاكرة، واهتمي بالخوخ والتفاح لاحتوائهما على مادة الكيرسيتين، التي تمنع الطفل من الإصابة بالتدهور العقلي، بالإضافة إلى أنها تساعد على تنشيط خلايا المخ.

المكسرات

تعتبر المكسرات من المواد الغنية بالدهون المفيدة للجسم، والفيتامينات والمعادن التي تعزز القدرات العقلية، وتساعد على تنشيط الذهن، فضلًا على دورها النفسي في تحسين الحالة المزاجية، لذا احرصي على تقديم طبق المكسرات المتنوعة إلى طفلك.