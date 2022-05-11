الامارات | خبيرة تغذية تحذّر من تجاوز كمية السكر المسموح بها يومياً

شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية تحذّر من تجاوز كمية السكر المسموح بها يومياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت خبيرة التغذية الألمانية، زيلكه ريستماير، بأن كمية السكر اليومية القصوى ينبغي ألّا تزيد على 10% من إجمالي الطاقة، أي 50 غراماً من إجمالي الطاقة لشخص بالغ، والذي يقدر بنحو 2000 سعر حراري.

وحذرت من أن الإفراط في تناول السكر يرفع خطر الإصابة بتسوّس الأسنان والسِمنة وداء السكري وأمراض القلب والالتهابات والسرطان. وللالتزام بكمية السكر اليومية القصوى، ينبغي معرفة أن السكر يظهر بأسماء وأشكال عديدة؛ فإلى جانب السكر المنزلي المعروف باسم «السكروز» يوجد سكر الفاكهة المعروف باسم «الفركتوز»، وسكر الحليب المعروف باسم «اللاكتوز»، كما ينبغي معرفة أن السكر يوجد في أطعمة أخرى غير الحلويات كالشوكولاتة؛ إذ يختبئ مثلاً في صوص الشواء والبيتزا المجمدة.

وكخطوة أولى على درب الإقلال من السكر، ينبغي شراء الأغذية المصنعة التي لا تزيد كمية السكر فيها على خمسة غرامات لكل 100 غم.

كما ينبغي في وجبة الإفطار مثلاً تناول رقائق الشوفان والحليب والفواكه بدلاً من موسلي الشوكولاتة، أو الزبادي الطبيعي المضاف إليه فواكه طازجة بدلاً من زبادي الفواكه الجاهز.

وكوجبات بينية ينبغي تناول قطع الخضراوات بدلاً من الشوكولاتة.

• للالتزام بكمية السكر اليومية القصوى، ينبغي معرفة أن السكر يظهر بأسماء وأشكال عديدة.

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