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الامارات | «الإمارات اليوم» تهنّئ «البيان» بعامها الـ 42

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفي الشقيقة صحيفة «البيان» بإتمام 42 عاماً من مسيرتها الزاخرة بالتطور وتقديم محتوى صحافي متميز، وتبدأ عاماً جديداً في رحلتها الإعلامية.

«الإمارات اليوم» تهنّئ «البيان» بهذه المناسبة الغالية، متمنية للصحيفة الشقيقة المزيد من التميز في طريقها الإعلامي، ومواصلة جهودها في خدمة الوطن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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