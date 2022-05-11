الامارات | «الإمارات اليوم» تهنّئ «البيان» بعامها الـ 42

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات اليوم» تهنّئ «البيان» بعامها الـ 42 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفي الشقيقة صحيفة «البيان» بإتمام 42 عاماً من مسيرتها الزاخرة بالتطور وتقديم محتوى صحافي متميز، وتبدأ عاماً جديداً في رحلتها الإعلامية.

«الإمارات اليوم» تهنّئ «البيان» بهذه المناسبة الغالية، متمنية للصحيفة الشقيقة المزيد من التميز في طريقها الإعلامي، ومواصلة جهودها في خدمة الوطن.

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