الامارات | «وجه مارلين مونرو» بـ 195 مليون دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن «وجه مارلين مونرو» بـ 195 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيعت لوحة لوجه النجمة الأميركية الراحلة مارلين مونرو رسمها أيقونة موسيقى البوب آندي وارهول في ستينات القرن الماضي في مزاد مقابل 195 مليون دولار، وهو رقم قياسي لعمل لفنان أميركي يباع في مزاد.

واللوحة المسماة «شوت سيج بلو مارلين» تأتي ضمن سلسلة من الصور الشخصية التي رسمها وارهول للممثلة في أعقاب وفاتها عام 1962.

وبيعت اللوحة في مزاد لدار كريستيز في نيويورك أول من أمس، وبلغت القيمة التقديرية للوحة قبل البيع نحو 200 مليون دولار.

وكسرت عملية البيع الرقم القياسي السابق لعمل فني أميركي يعرض في مزاد، إذ بيعت عام 2017 لوحة لجان ميشيل باسكيات تعود لعام 1982 مقابل 110.5 ملايين دولار.

وتعد اللوحة التي تحاكي وجه مونرو عام 1964، بشعر أصفر لامع ووجه وردي وظل عين أزرق فاتح، واحدة من خمس لوحات رسمها وارهول لمونرو.

وكانت هذه اللوحة مملوكة لمؤسسة توماس ودوريس أمان في زوريخ.

وستعود جميع عائدات البيع للمؤسسة التي تكرس جهودها لتحسين حياة الأطفال في جميع أنحاء العالم.

واعتمد وارهول في رسم اللوحة على صورة ترويجية لمونرو من فيلم «نياجرا» عام 1953.

وكانت مونرو واحدة من بين أبرز نجوم هوليوود قبل أن تلقى حتفها بجرعة زائدة من المخدرات في الرابع من أغسطس عام 1962. وتوفي وارهول عام 1987.

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