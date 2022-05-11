الامارات | منشورات القاسمي تشارك في «أبوظبي للكتاب»

شكرا لقرائتكم خبر عن منشورات القاسمي تشارك في «أبوظبي للكتاب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك «منشورات القاسمي»، الدار المتخصصة بنشر وتوزيع كتب ومؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في فعاليات الدورة الـ31 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وستعرض «منشورات القاسمي» أكثر من 70 من إصدارات صاحب السمو حاكم الشارقة، في مختلف حقول المعرفة: التاريخ، التحقيق، الآدب، المسرح، والتي كان آخرها «تاريخ اليعاربة في عُمان 1623م-1747م» الكتاب الأكثر مبيعاً في معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته السابقة، و«صراع أمراء الزند وزوال الملك»، و«بيوت مدينة الشارقة والقرى المجاورة لها وساكنوها».

كما ستعرض المنشورات خلال مشاركتها في المعرض كل إصداراتها لتكون فرصة للجمهور للتعرف إلى آخر إنتاج الدار الأدبي والمسرحي والتاريخي باللغات الأجنبية المختلفة والتي بلغت أكثر من 20 لغة أجنبية.

وستحضر منشورات القاسمي بجناح لأبرز منشوراتها في فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي ينطلق اليوم، ويستمر على مدار 12 يوماً، في مركز «إكسبو الشارقة»، ليجمع بذلك الأطفال واليافعين في عالم من المعرفة والتعلم والترفيه، تحت شعار «كوّن كونك».

وأصدرت منشورات القاسمي العديد من قصص الأطفال.

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