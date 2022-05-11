الامارات | «القرائي للطفل».. سحر الحكاية الـ 13 يبدأ اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «القرائي للطفل».. سحر الحكاية الـ 13 يبدأ اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، التي تنظّمها هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «كوّن كونك» في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 139 دار نشر من 15 دولة عربيّة وأجنبية.

وسيتحول إكسبو الشارقة خلال الفعاليات إلى فضاء مفتوح لخيال الأطفال واليافعين، إذ ستتجول في ردهاته شخصيات سحرية، وأبطال قصص، ومغامرون من عوالم مدهشة، لترافق الصغار إلى عالم ملون يكتشفون فيه مواهبهم، ويختبرون طاقاتهم، فعلى مدار 12 يوماً يجتمع الفن بالموسيقى والمسرح وتلتقي العلوم والآداب والمعارف كلها في الشارقة، حيث يفتح المهرجان للأطفال عوالم أحلى، ويبنى جسراً يعبرون من خلاله نحو المستقبل.

ويستضيف المهرجان هذا العام نخبةً من النجوم والمبدعين العرب والأجانب، بينهم الفنان المصري محمد هنيدي، ومخرج الأفلام الأميركي والرسام الشهير كايل بالدا، وسيشهد تنظيم حفل يقدمه الملحن والمغني ومؤلف أغاني الأطفال طارق العربي طرقان رفقة أولاده.

ويشهد المهرجان تنظيم الدورة الـ10 من معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل الذي يتضمن برنامجه تقديم 23 ورشة عمل فنيّة، بمشاركة 296 رساماً من 48 دولة عربية وأجنبية، ويستضيف منصة صناع كتاب الطفل «أفق» التي يشارك فيها أكثر من 50 من دور النشر العربية والرسامين الإماراتيين والعرب والأجانب من 12 دولة، كما يعقد المهرجان مسابقة «فارس الشعر» السنوية.

وتسجل دورة هذا العام من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، تاريخ انعقاد أول مؤتمر لموزعي الكتب في العالم، إذ سيلتقي في 15 و16 الجاري في مقر هيئة الشارقة للكتاب أكثر من 200 موزع كتاب من مختلف أنحاء العالم، في سلسلة جلسات وورش مهنية، يناقشون خلالها مستقبل قطاع توزيع الكتب، وسبل تعزيز حركة انتقال الكتاب، وآليات تطوير قنوات التوزيع، وصولاً إلى تسهيل إتاحة المعرفة أمام الجميع.

قائمة فعاليات

تشهد دورة العام الجاري من مهرجان الشارقة القرائي للطفل تنظيم أكثر من 1900 فعالية ما بين فعاليات مسرحية وورش إبداعية وعروض فنيّة وجلسات حوارية، يقدمها مبدعون وفنانون من مختلف أنحاء العالم، تشمل 1140 فعالية للطفل، و120 فعالية ثقافية، و130 عرضاً فنياً ومسرحياً، إلى جانب فعاليات أخرى كمحطة التواصل الاجتماعي التي تستضيف ثمانية من مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي والمتخصصين في صناعة المحتوى الإبداعي والمعرفي يقدمون 25 فعالية وورشة متنوعة، وركن الطهي الذي يشهد تنظيم 30 فعالية، بمشاركة ثمانية طهاة من سبع دول.

• 12 يوماً، مدة المهرجان الذي يستضيف نخبة من النجوم والمبدعين العرب والأجانب.

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