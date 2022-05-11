الامارات | أسباب احمرار البشرة المستمر.. فتشي عن العناية الخاطئة

شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب احمرار البشرة المستمر.. فتشي عن العناية الخاطئة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة Instyle المعنية بالصحة والجمال أن احمرار البشرة المستمر قد يشير إلى العناية الخاطئة بالبشرة، كما أنه قد يرجع إلى الإصابة بأحد الأمراض الجلدية، مثل الحساسية أو الوردية أو التهاب الجلد العصبي (الإكزيما) أو حب الشباب.

وقد يرجع احمرار البشرة المستمر إلى أسباب عدة، تتمثل في توسع الأوعية الدموية بفعل بعض العوامل، مثل التدخين وشرب الكحوليات والأشعة فوق البنفسجية والتوتر النفسي وتقلبات درجة الحرارة والاضطرابات الهرمونية.

وأشارت مجلة Instyle إلى أنه يمكن التخلص من احمرار البشرة المستمر من خلال وضع الألو فيرا على مواضع الاحمرار، إذ تمتاز بتأثير مُهدئ ومُلطف ومثبط للالتهابات. ويمكن أيضاً تطبيق العسل الأبيض العضوي، إذ يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا، ويعمل على تخفيف الالتهابات. كما يمكن استخدام شاي البابونغ، إذ يمتاز بتأثير مُهدئ ومثبط للالتهابات.

من ناحية أخرى، يمكن إخفاء مواضع الاحمرار بحيلة مكياج، تتمثل في استخدام كونسيلر ذي لون أخضر، إذ يعمل اللون الأخضر على إخفاء اللون الأحمر.

وعلى أي حال، ينبغي استشارة الطبيب للتحقق مما إذا كان احمرار البشرة المستمر يرجع إلى أحد الأمراض الجلدية أم لا، والخضوع للعلاج المناسب في حال اكتشاف مرض جلدي ما.

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