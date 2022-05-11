الامارات | أقوى تلسكوب.. الصور المذهلة في الطريق

شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى تلسكوب.. الصور المذهلة في الطريق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع مسؤول في برنامج العلوم لـ«جيمس ويب»، أقوى تلسكوب يتم إطلاقه في المدار، الكشف عن أولى الصور العلمية المرسلة في منتصف يوليو المقبل. الصور التي يُتوقع أن تكون مذهلة، ينتظرها الباحثون في جميع أنحاء العالم، ومن شأنها إظهار القدرات الهائلة لتلسكوب «جيمس ويب».

ووعد مدير برنامج العلوم للتلسكوب في معهد «تلسكوب ساينس إنستيتيوت» الذي يدير الأداة العلمية من بالتيمور، كلاوس بونتوبيدان، بنشر صور التقطتها الأدوات العلمية الأربع الموجودة مع التلسكوب. وأضاف خلال مؤتمر صحافي أنه سيتم عرض جميع موضوعات الملاحظات العلمية للتلسكوب، وهي الكون في بدايات نشأته، ودورة حياة النجوم، والكواكب الخارجية. ويعمل التلسكوب بالأشعة تحت الحمراء، وبالتالي سيرصد «الألوان غير الموجودة في الطيف المرئي» للعين.

وقبل نشر الصور، سيكون من الضروري «ترجمة ألوان الأشعة تحت الحمراء إلى ألوان مرئية يمكن للبشر رؤيتها».

وسبق أن نُشرت صور ملتقطة بواسطة التلسكوب، لكنها كانت لمجالات نجمية شاسعة تُستخدم لمعايرة الأجهزة، وليست أهدافاً فيزيائية فلكية ذات أهمية علمية. وأُطلق التلسكوب، وهو مشروع دولي بقيمة 10 مليارات دولار، بنجاح نهاية العام الماضي، وهو حالياً على بعد مليون ونصف مليون كيلومتر من الأرض.

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