الامارات | «الجواهر الخفية» في دبي تكافئ الذوّاقة بـ 100 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «الجواهر الخفية» في دبي تكافئ الذوّاقة بـ 100 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ظل إقبال جماهيري واسع من جميع عشاق الطعام، تستمر فعاليات مهرجان دبي للمأكولات المميزة، إذ يستمتع الزوّار بمجموعة متكاملة من تجارب الطهي، والعديد من الفعاليات المتنوعة. ويستعرض المهرجان بدورته الحالية العديد من خيارات تناول الطعام المتاحة في المدينة، من المأكولات الشعبية إلى المطاعم المحببة للعائلات، والتي تناسب الجميع من حيث الأسعار وتنوّع الأذواق. ويدعو المهرجان عشاق الطعام إلى الاستمتاع بتجارب فريدة بما فيها الأطباق المميزة، ودروس الطهي، وموائد الطهاة.

وتركز مسابقة الجواهر الخفية على العديد من المطاعم غير المعروفة، وتضيء على المأكولات ذات الميزانية المحدودة والتي تُعد من أهم محاور المهرجان. والجديد بالنسبة للمسابقة ضمن مهرجان دبي للمأكولات 2022، هو مشاركة ذواقة الطعام في مختلف أرجاء مدينة دبي بالتعريف بخياراتهم المفضلة من هذه المطاعم من خلال المشاركة في المسابقة التي تتمحور حول تقديم المشاركين لأفضل محتوى، وتتلخص خطوات المشاركة في زيارة ثلاثة مطاعم بميزانية 100 درهم كحد أقصى، والتقاط فيديو قصير لثلاثة أطباق مختلفة ومشاركته على «إنستغرام»، مع الإشارة إلى صفحة @dubaieats فيه، إذ سيحظى المشاركون بفرصة الفوز بجوائز تبلغ قيمتها 100 ألف درهم، وسيحصل صاحب المركز الأول على 50 ألف درهم. وتهدف مسابقة الجواهر الخفية إلى الكشف عن تنوّع المأكولات في دبي وإبرازها من خلال تسليط الضوء على المفاهيم الفريدة والمستقلة والمحدودة للمأكولات المحلية، وتستمر المسابقة حتى 31 الجاري.

وبالشراكة مع 40 من أفضل المطاعم في المدينة، تستمر فعالية «أسبوع دبي للمطاعم» التي تتيح للذواقة فرصة للاستمتاع بأشهى الأكلات المحضرة من مكونات طازجة، وبأسعار مناسبة وتخفيضات تصل إلى 50%. بينما تقدم فعالية «رحلة في عالم المذاقات» مجموعة من التجارب في عالم الطهي مع القوائم التي يتولى إعدادها كبار الطهاة، إلى جانب حصص الطهي «ماستر كلاس»، بالإضافة إلى تجارب التذوق الحصرية.

أما «كوميدي بازار»، الفعالية المشتركة بين مهرجان دبي للمأكولات ومهرجان دبي للكوميديا، فتتضمن خلال الفترة من 13 إلى 20 الجاري تقديم قوائم الطعام من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب عروض الكوميديا والضحك التي تشارك فيها مواهب عربية وأجنبية.

• المسابقة تهدف إلى الكشف عن تنوّع المأكولات في المدينة وإبرازها وتسليط الضوء على المأكولات المحلية.

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