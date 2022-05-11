الامارات | حاكم الشارقة: على الإعلام الثقافي الاهتمام بالأقلام الشابة

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة: على الإعلام الثقافي الاهتمام بالأقلام الشابة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على أهمية تضافر وتكامل الجهود فيما يتعلق بالنشر الثقافي والإعلام المتخصص فيه، ووضع الخطط اللازمة، ما يسهم في تحقيق رسالة الشارقة الثقافية، والحفاظ على ما تحقق للإمارة من إنجازات نوعية في مختلف ضروب المعرفة الإنسانية، مشيراً إلى ضرورة مواصلة تطوير العمل الإعلامي الثقافي، وجذب المزيد من الأقلام الشابة الموهوبة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، صباح أمس، مديري تحرير المجلات الثقافية والأدبية التي تصدرها دائرة الثقافة في الشارقة، في دارة الدكتور سلطان القاسمي. وأشاد سموه بما تقدمه دائرة الثقافة من جهود متواصلة في مجال النشر الثقافي، وبما تطرحه المجلات في مختلف الحقول من مواد وأفكارٍ مستنيرة، ومساهمتها في دعم مسيرة الثقافة بالإمارة، موجهاً سموه بالعمل على المزيد من التطوير عبر تفعيل الخطط المستقبلية لما فيه من فائدة للقارئ.

واستعرض صاحب السمو حاكم الشارقة تجربة الإمارة الرائدة في مجال الثقافة عبر سنوات طويلة، مستذكراً المراحل المختلفة التي مرت بها، خصوصاً على صعيد الإصدارات الثقافية، وحرص سموه على أن تكون الثقافة هي مرتكز بناء الإنسان، متناولاً تطور العمل الثقافي في الإمارة على كل المستويات، والذي امتد خارجها في مختلف العواصم العربية عبر الملتقيات المتنوعة في الشعر والمسرح والأدب، ما يحتّم تجويد الأداء والارتقاء به بصورة مستمرة.

وتناول اللقاء أهمية تجربة المجلات المتخصصة التي تصدرها وتشرف عليها دائرة الثقافة بالشارقة في المجالات والحقول الثقافية، وهي مجلة المسرح، والشارقة الثقافية، والحيرة من الشارقة، والشرقية، والوسطى، والرافد، وما تعمل عليه من متابعة للشأن الثقافي في مجال المسرح والشعر والأدب داخل وخارج الدولة، وتوثيق لكل الأخبار والفعاليات، إلى جانب الاهتمام بالحواضر والشخصيات الفاعلة الثقافية محلياً وعربياً وعالمياً.

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال اللقاء إلى ضرورة مواصلة تطوير العمل خلال الفترة المقبلة في مجال العمل الإعلامي الثقافي، والاهتمام بجذب المزيد من الأقلام الشابة الموهوبة من الشباب للكتابة في المسرح والشعر والرواية والقصة، ونشر إبداعاتهم ودعمهم وتشجيعهم، وتسليط الضوء على تجاربهم، إلى جانب توفير الفرصة للمبدعين من مختلف المناطق، وتشجيعهم وتوجيههم بما يعمل على تطوير تجربتهم وصقلها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news