الامارات | التحام «تيانتشو-4» الصينية بوحدة تابعة لمحطة فضاء

شكرا لقرائتكم خبر عن التحام «تيانتشو-4» الصينية بوحدة تابعة لمحطة فضاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التحمت مركبة شحن فضائية صينية غير مأهولة بنجاح بوحدة تابعة لمحطة فضاء، أول من أمس، في الرحلة السادسة من 11 رحلة مطلوبة لاستكمال بناء أول محطة فضاء صينية بحلول نهاية العام.

وقالت وكالة الفضاء المأهول الصينية، إن المركبة «تيانتشو-4» التي التحمت بالوحدة الرئيسة «تيانخه» التابعة لمحطة الفضاء نقلت أدوات دفع وعينات تجارب تطبيقية وبعض الحمولات والإمدادات لثلاثة روّاد فضاء. وسيسافر ثلاثة رواد فضاء إلى «تيانخه» في يونيو المقبل على متن المركبة الفضائية «شنتشو-14»، إذ سيعيشون ويعملون هناك لمدة ستة أشهر. وتعتزم الصين استكمال أول محطة فضائية لها في نهاية هذا العام لتصبح منافساً رئيساً للمحطة الوحيدة في العالم، وهي محطة الفضاء الدولية التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا).

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