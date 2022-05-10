انهيار زوج مارينا صلاح بعد وفاتها: «ابني اتيتم ومش هسيب حقي»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

حزن كبير خيم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد وفاة إحدى الفتيات الشابات تدعى مارينا صلاح، إثر خطأ طبي في أحد المستشفيات، عقب إجراء أشعة صبغة على العين.

انهيار زوج مارينا بعد وفاتها

نحيب وانهيار عاشته أسرة الشابة مارينا صلاح، خاصة زوجها رامز دوس الذي قرر عدم ترك حق زوجته التي ضاعت روحها هدرًا للإهمال الطبي، وهو ما أكده من خلال مداخلته الأخيرة على قناة الحياة عبر برنامج «الحياة اليوم».

وتحدث زوج الفقيدة وهو في حالة بكاء متواصلة على الهواء، مؤكدًا على أنه سيرفع قضية على المستشفى خوفًا من أن يتكرر الوجع على أسر أخرى «أنا مش هسيب حد يتوجع وجعي، أكيد مش هسيب بيت يتقفل بسبب أنه يتضروا في حد عزيز».

وتابع «رامز» بأنه لن يقبل ترك هذا الخطأ، بعد أن تيتم ابنه الوحيد البالغ من العمر عام ونصف، وفقدانه الإنسانة التي تتوقف عليها حياته «مشافوش إن أنا حياتي كلها متعلقة على البني آدمة دي»، واصفًا حالة الأسرة بأكملها بعد فقدانها أنها لم تمت وحدها «كل أسرتي اتوفت وأنا أولهم، حماتي وأمي».

واختتم الزوج المكلوم حديثه بأنه لن يتنازل عن حق زوجته مارينا صلاح حتى آخر يوم في عمره «أنت مش عارف كل الناس كانت بتحبها ازاي».

من هي مارينا صلاح؟

هي إحدى الشابات التي وقعت ضحية الخطأ الطبي، وأصبحت حديث الرأي العام، حيث أجرت عمل صبغة على العين دون إجراء اختبار حساسية مسبق، أو عمل الإجراءات الاحترازية الأخرى من قبل طاقم العمل في المستشفى مما أدى إلى توقف عضلة المخ، والقلب ووفاتها.