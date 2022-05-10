كبير أثريين بوزارة السياحة: المرأة المصرية أصل الشياكة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير أثريين بوزارة السياحة والآثار، إن المرأة المصرية أصل الشياكة بسبب الاستقرار الذي حدث في مصر الفرعونية، لافتا إلى أن المرأة حصلت على كل حقوقها في الماضي من خلال العمل والحكم والميراث وغيرها.

اهتمام السيدة المصرية القديمة بالألوان

وأضاف «شاكر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية نهى عبد العزيز والإعلامية جاسمين طه، أن السيدة المصرية القديمة كانت تهتم بجعل لون الكعب مشابه للون باروكة الشعر والشنطة التي تحملها.

دور الكحل عند المصريين القدماء

وأوضح كبير أثريين بوزارة السياحة والآثار، أن السويس تضم جبل الزيت الذي كان يطلق عليه جبل الكحل لأنه كان يتم استخراج الكحل من هناك، لافتا إلى أن عين رع كانت أول عين يتم تزينتها، مبينا أن المرأة المصرية المعبودة في الماضي كانت تظهر بصورة سيدة ترضع ابنها وعلى رأسها التاج، لافتا إلى أن جميع كان يتكحل في الماضي في مصر القديمة لسبب ديني ولكن طبقة الحكام كان لديها كحل أفضل من الباقي.

وأشار إلى أن السيدات في مصر القديمة كان شعرهم أفضل ولكن يرتدين دائما باروكة أثناء الاحتفالات.

دور زهرة اللوتس الديني

وتابع: «أنظف شعوب الأرض كانوا المصريين القدماء وكانوا يحلقون شعورهم أيضا ويتم تركيب رموش في الاحتفالات من أجل الخروج بشكل متناسق، وزهرة اللوتس كان ليها دور كبير في الاحتفالات وكان ليها مدلول ديني في مصر القديمة».