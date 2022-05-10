حقيقة خطوبة ليلى أحمد زاهر تثير حيرة متابعيها.. الفنانة تلتزم الصمت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد تألقها في الجزء الثاني من مسلسل «في بيتنا روبوت»، تم تداول العديد من الأنباء عن خطوبة ليلى أحمد زاهر من نجل فنان شهير، وذلك على مدار الساعات القليلة الماضية، عبر عدد من الصفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسرعان ما تساءل الكثيرون عن حقيقة خطوبة ليلى أحمد زاهر ومن هو خطيبها الذي لم يتم الإعلان عنه بعد.

حقيقة خطوبة ليلى أحمد زاهر

ومع تداول الأنباء عن خطوبة ليلى أحمد زاهر لم تعلق الفنانة عليها بالنفي أو التأكيد، وهو ما أثار استمرار التساؤلات بين العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تطارد الشائعات خلالها ليلى أحمد زاهر بارتباطها، حيث انتشرت بعض الأنباء خلال العام الماضي، بارتباطها من الفنان الشاب تيم قمر، نجل الفنان مصطفى قمر، وهو ما علقت عليه حينها قائلة: «لا قريب ولا غريب».

معلومات عن ليلى أحمد زاهر

- من مواليد عام 2003، أي تبلغ من العمر 19 عاما.

- بدأت مشوارها الفني منذ أن كانت في مرحلة الطفولة، فلم تبلغ حينئذ عامها الخامس، وذلك من خلال مشاركتها في أحداث الجزء الثاني من فيلم «عمر وسلمى» أمام الفنانين تامر حسني، ومي عز الدين، وعزت أبو عوف.

- شاركت فيما بعد في فيلم «محترم إلا ربع» أمام الفنان محمد رجب، ووالدها الفنان أحمد زاهر.

- عادت للعمل في التمثيل مجددا في فترة شبابها من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل «الفتوة»، أمام الفنانين ياسر جلال، ومي عمر.

- تعد ليلى أحمد زاهر من أكثر الفنانين الشباب نشاطا عبر منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

- يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، نحو 4 ملايين شخص.

- شاركت في بطولة الجزأين الأول والثاني من مسلسل في بيتنا روبوت.