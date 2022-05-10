الامارات | أشرف زكي: أحمد حلمي يتعرض لحملات تشويه مأجورة

شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي: أحمد حلمي يتعرض لحملات تشويه مأجورة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد الهجوم الذي تعرض له الفيلم السينمائي الجديد "واحد تاني" والاتهامات الموجهة للنجم المصرية أحمد حلمي باستخدام ألفاظ خادشة للحياء في العمل، علق الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر على الأمر.

وقال نقيب المهن التمثيلية، في مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن"لـ الإعلامي سيد علي والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم" المصرية: "توجد هيئة اسمها الرقابة على المصنفات الفنية يعرض عليها الفيلم وهي التي تمنعه أو تجيزه، لكن الحملات المأجورة والكتائب الإلكترونية جاهزة دائماً".

وأضاف زكي: "يجب الانتباه إلى أن السينما صناعة قائمة على المنافسة، والمنافسة قائمة على ضرب المنافس أو بعض الإنتاج، وتشويه المنتج من أجل ضرب السوق الخاص به ليست لغة جديدة".

وتابع: "البعض يزعجه التأثير الذي أحدثه مسلسل "الاختيار" وأقول لهم نستعد بما هو أقوى وسوف نزيد جنونكم".

وكان قد تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد فيلم "واحد تاني" بطولة الفنان أحمد حلمي، الذي عرض مؤخرا ضمن أفلام موسم عيد الفطر.

واتهم المحامي صناع الفيلم في بلاغه بالترويج للمثلية الجنسية وطالب بوقف عرضه في السينما ومحاكمة صناعه.

وذكر المحامي في بلاغه أيضا أن الفيلم يعتمد على اللبوسة المضيئة التي يأخذها حلمي لتغيير حياته وكذلك هناك العديد من الإيحاءات الجنسية التي لا هدف لها سوى الترويج للمثلية.

فيلم "واحد تاني" تدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يفقد الشغف ويحاول استعادته من خلال لبوس مضيء، ويشارك في بطولته أحمد حلمي وروبي وعمرو عبد الجليل وسيد رجب ونسرين أمين ونور إيهاب وأحمد مالك وعمرو وهبة ومحمد التاجي، والفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

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