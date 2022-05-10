خبيرة جلدية تحذر من منتجات «قمر» حسناء وكالة البلح: بها معدن خطير على الجسم

القاهرة - سمر حسين - صحة

تقف على «فرشتها» الصغيرة على أحد الأرصفة بوكالة البلح، مرتدية عباءتها السمراء، وحجابا يظهر لون شعرها اللافت، ولمسات من الماكياج الصارخ، وتنادي على زبائنها من السيدات، وهي تبيع جميع منتجات مستحضرات التجميل مقابل 15 جنيها فقط، مرددة عبارتها: «كل حاجة عندي أوريجينال، بـ 15 جنيه وبجربها الأول، برة بـ400 جنيه»، حتى باتت الفتاة التي تدعى «قمر» والملقبة لـ«حسناء الوكالة»، تريند العديد من منصات التواصل الاجتماعي.

ترويج قمر لمنتجاتها

وسرعان ما تم تداول العديد من مقاطع الفيديو التي ظهرت خلالها «قمر»، وهي تحاول إقناع زبائنها من الفتيات والسيدات بشراء منتجاتها الخاصة بالتجميل، موضحة أنها أصلية وتعطي نفس النتيجة الفعالة مثل التي تباع بأسعار زهيدة.

وجاءت العديد من التعليقات ما بين السخرية من فيديوهات «قمر»، وتارة استنكر البعض بيع تلك المنتجات مقابل تلك الأسعار الزهيدة، وإمكانية استخدامها وهل تشكل خطورة على البشرة أم لا؟

طبيبة جلدية توضح خطورة استخدام منتجات قمر

ومن ناحيتها علقت الدكتورة إيمان سند، أستاذ الأمراض الجلدية والليزر بجامعة طب بنها، خلال حديثها لـ«هن»، على نتيجة استخدام تلك المستحضرات التي تبيعها فتاة وكالة البلح، لافتة إلى أنها تشكل خطورة كبيرة على البشرة والصحة الجسدية.

وقالت «سند» إنه من المتوقع أن تكون تلك المنتجات المباعة منتهية صلاحية الاستخدام، كما أنها تصنع بطريقة سيئة وغير آمنة صحيا، وغير خاضعة للقواعد الصحية السليمة، كما أنه يتم تزويدها بمادة الزئبق، كي تعطي نتيجة فعالة مثل التي يتم بيعها بشكل آمن وصحي.

وأوضحت أستاذ الأمراض الجلدية والليزر بجامعة طب بنها، خطورة استخدام تلك المستحضرات التجميلية، محذرة من شرائها، وذلك بسبب احتوائها على نسب كبيرة من معدن الزئبق الذي يتم امتصاصه بسهولة عن طريق الجلد، وبالتالي يترسب بداخله، إلى جانب ترسبه على الكلى ما يسبب تلفها، إلى جانب حدوث تحولات سرطانية في خلايا الجسم.