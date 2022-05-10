من هي أحلام عادل؟.. ضربها زوجها وطلقها في رحلة عمرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تزال البلوجر أحلام عادل تتصدر أحاديث منصات التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، على حسابها الرسمي بمنصة الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أعلنت خلاله عن طلاقها من زوجها مصمم الأزياء أحمد العجمي، وسرعان ما تساءل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من هي أحلام عادل؟

وكشفت «أحلام» أنها تعرضت للضرب على يد زوجها وذلك خلال أداء مناسك العمرة، بعدما قامت بشراء عدد من سجادات الصلاة لمجموعة من أصدقائها الفتيات والشباب.

ونوضح في السطور التالية من هي أحلام عادل وفق حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

من هي أحلام عادل؟

- من مواليد عام 1995، أي تبلغ من العمر 27 عاما.

- جاء ظهورها الأول عبر منصات التواصل الاجتماعي في عام 2016، حيث اعتادت الظهور وهي مرتدية النقاب وتقدم الفيديوهات الساخرة عبر صفحتها على موقع «فيس بوك».

- درست في كلية رياض الأطفال.

- نجحت في جذب العديد من المشاهدين لمتابعتها من خلال صوتها.

- ارتدت النقاب لمدة 3 أعوام.

- اضطرت إلى خلع النقاب لظروف خاصة بها.

- قدمت في البداية العديد من الفيديوهات نحو طرق التعامل الصحيحة مع الأطفال.

- يتابعها عبر حسابها على موقع «إنستجرام» ما يقرب من 3 ملايين شخص.

- تحرص على تقديم العديد من الإعلانات والدعاية للشركات المختلفة.

- تزوجت من مصمم الأزياء أحمد العجمي في مارس الماضي.

أول رد من زوج البلوجر أحلام عادل على واقعة الطلاق والضرب

ومن ناحيته خرج مصمم الأزياء أحمد العجمي، في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، وطلب خلاله السماح من زوجته أحلام عادل، موضحا أنه هناك بعض الخلافات التي وقعت بينهما بالفعل خلال رحلة العمرة، «ده ماكنش لازم يحصل خالص، لما رجعنا من العمرة صالحتها وكنا كويسين»، ليتابع بأنهما تعرضا للخلاف مرة أخرى، ما أدى إلى حدوث الطلاق.