الامارات | أعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم .. علامة تحذيرية تظهر في الوجه

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم .. علامة تحذيرية تظهر في الوجه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يزيد ارتفاع الكوليسترول الضار من خطر الإصابة بأمراض القلب، ورغم عدم وجود أعراض واضحة للمرض، إلا أن هناك بعض العلامات التحذيرية التي تشير إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول لديك وضرورة إجراء فحص لإثبات الإصابة بالمرض من عدمه، ومنها علامة تظهر في الوجه.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن الدكتور دافيلوي ، طبيب الأمراض الجلدية في كلية الطب بجامعة واين ستيت في ديربورن في ميشيغان، قوله، إن بعض الأشخاص تظهر لديهم علامة في الوجه قد تشير إلى ارتفاع في نسبة الكوليسترول في الدم، وهي وجود نتوءات صفراء في الجلد والتي لا تختفي من تلقاء نفسها.

وتعرف هذه النتوءات باسم "زانثلازما" وتوجد حول العينين أو الأنف. وهي مصنوعة من رواسب الكوليسترول.

ويمكنك خفض نسبة الكوليسترول عن طريق إجراء تغييرات في نمط الحياة وتناول الأدوية التي يصفها لك الطبيب، وتوصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية بأنه لتقليل نسبة الكوليسترول في الدم، حاول تقليل الأطعمة الدهنية، وخاصة الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة، مع ضرورة التركيز على تناول الأطعمة التي تحتوي الدهون غير المشبعة مثل الأسماك الزيتية كالماكريل والسلمون والمكسرات والبذور والفواكه والخضراوات.

وتشير هيئة الخدمات الصحية البريطانية أيضاً إلى أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وإنقاص الوزن يمكن أن يساهم في توجيه ضربة حاسمة ضد ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

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