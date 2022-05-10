مايان السيد توجه رسالة إلى المنتقدين من المكسيك: «بختار التجاهل»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

رحلات وسفر وأجواء اعتادت الفنانة الشابة مايان السيد عليها خلال عطلاتها الصيفية، ومشاركة جمهورها ومتابعيها الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فلا تعطي بالًا لما يلحق لها من انتقادات متكررة من قبل المتابعين بشأن ملابسها.

رسالة مايان السيد إلى المنتقدين عبر تويتر

أرسلت الفنانة مايان السيد رسالة إلى منتقديها على طريقتها الخاصة عبر موقع نشر التغريدات القصيرة «تويتر» وكتبت تدوينة: «عندما تختار عدم إعطاء اهتمام للحكم عليك، وتجاهل التعليقات السلبية التي توجه إليك، هتعيش بسعادة وحرية أكتر، أحبكم من المكسيك».

وكشفت عن إعيائها خلال تواجدها في المكسيك، ولكها تحظى لوجود صديقتها معها التي وقفت إلى جانبها وقدمت لها الدعم، حتى تتحسن وتخرج من حالتها الصحية السيئة.

وتداولت التغريدة بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما نشرت الفنانة مايان السيد عددًا من الصور خلال رحلتها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهي ترتدي العديد من الملابس الخاطفة للأنظار.

كما شاركت الفنانة الشابة مايان السيد عبر خاصية ستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وهي على الدراجة مع رفيقتها في الرحلة الفنانة أميرة أديب، ابنة الكاتب عبد الحي أديب.

ولاقت الصور استحسان الآلاف من المتابعين والرواد عبر موقع التواصل الاجتماعي، وكان من أبرز التعليقات «كفاية فسح بقى وتعالي مصر»، «المكسيك زادت جمال بيكي».

آخر أعمال مايان السيد

وكانت آخر أعمال الفنانة مايان السيد هو مشاركتها في مسلسل الاختيار 3 الذي عرضت حلقاته في رمضان 2022، وحظى بنجاح كبير في السباق الرمضاني، وكان برفقة الفنان ياسر جلال، كريم عبد العزيز، أحمد السقا، وغيرهم من كبار الفنانين.

ويناقش المسلسل التاريخ المصري وإبراز التفاصيل التي تعرضت لها البلاد خلال عام 2013 حتى ثورة 30 يونيو.