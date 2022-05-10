بدائل طبيعية وصحية للسكر الأبيض بمذاق مشابه.. «دبس وعسل»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يبحث الكثير من الناس عن بدائل طبيعية وصحية للسكر الأبيض لتناوله في يومهم للحفاظ على صحتهم، حيث يستخدم البعض كمية كبيرة من السكر الأبيض، رغم أنه يسبب السمنة ومرض السكري ومشاكل صحية خطيرة على المدى القريب أو البعيد.

بدائل طبيعية وصحية للسكر الأبيض

وترصد «هن»، فيما يلي بدائل طبيعية وصحية للسكر الأبيض بحسب الموقع الصحي «هيلث لاين» الأمريكي.

سكر ستيفيا

يتميز سكر ستيفيا والمتوفر في مصر، بأنه يحتوي على سعرات حرارية قليلة، وهو بديل مميز عن السكر الأبيض ويجعل الشخص يمكنه أن يستغني عنه لمذاقه الجيد.

سكر الذرة

سكر الذرة أيضا من الأنواع الجيدة ويطلق عليه سكر «إكسيليتول» الذي يتم استخراجه من الذرة أو خشب البتولا، ويتميز بأنه يحتوي على سعرات حرارية أقل من السكر الأبيض، وهو متواجد في الفواكه والخضروات.

سكر جوز الهند

يحتوي سكر جوز الهند على عدد بسيط من العناصر الغذائية مثل الحديد والبوتاسيوم والزنك والكالسيوم ومضادات الأكسدة.

عسل النحل

عسل النحل من أكثر بدائل السكر الأبيض شهرة وأهمية حيث إنه يحتوي على كميات ضئيلة من المعادن والفيتامينات كما أنه غني بمضادات الأكسدة ما يجعله يقي من أمراض السرطان والقلب والسكري.

دبس السكر

دبس السكر هو مصنوع من غليان عصير البنجر أو قصب السكر من بدائل طبيعية وصحية للسكر الأبيض، وهو عبارة عن سائل بني اللوم ويمتلك قوام كثيف.

ويحتوي دبس السكر على عدد من العناصر الغذائية من الحديد والمعادن والفيتامينات والكالسيوم والبوتاسيوم مما يمد الجسم بفوائد عدة، كما أنه غني بالمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من أمراض خطيرة.