عروس ترتدي فستان ذهب عيار 24 وباقة زهور من فئة الـ100 دولار.. «فكرة حماتها»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أثار فستان فتاة أمريكية ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها وهي ترتدي فستانًا من الذهب عيار 24 في حفل زفافها.

عروس ترتدي فستانا من الذهب عيار 24

وشرحت «كايلا» خلال ظهورها في برنامج «My Big Fat American Gypsy Wedding» الأمريكي، أنها طالما حلمت بـ فستان زفاف أنيق وبسيط، ولكن والدة عريسها «تيمي»، كانت مصممة على رؤيتها بثوب مبهرج لافت للأنظار، كي تحظى بالقبول في مجتمعها الجديد كونها ستعيش في مجتمع غجري.

واستعانت «كايلا» بمصممة الأزياء سوندرا سيلي، من أجل تصميم فستان يرضي الطرفين، لتقترح الأخيرة تصميم فستان زفاف مصنوع من الذهب عيار 24، لكي يكون ذلك كافيا لإبهار المدعوين ولفت الأنظار للعروس، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

باقة زهور العروسة من فئة 100 دولار

وشرحت «سيلي» أن الجزء العلوي مصمم على طراز حورية البحر كي يناسب تفضيلات العروس، في حين أن الجزء السفلي مبهرج كي يتناسب مع ما تتخيله والدة العريس: «سأغطي هذا الفستان بنحو 15 ألفًا أو 20 ألف جرام من الذهب عيار 24 واضطرت إلى طلب تلك الكمية من الذهب من النمسا، إذ قمت بتدوير الذهب الخاص بالعروس وصنع مجوهرات مناسبة».

وأكدت مصممة الأزياء أنها صنعت باقة زهور من فئة 100 دولار مناسبة للعروس، وكان الفستان بالكامل مصنوعًا من أقمشة ذهبية مختلفة، ومع بذل الكثير من الجهد، إذ كانت النتائج مذهلة للجميع ولاقت استحسانهم.