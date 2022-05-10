أول رد من زوج البلوجر أحلام عادل على واقعة الطلاق والضرب: بنطبع على بعض «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

بعد ساعات من خروج البلوجر والإنفلونسر أحلام عادل، عن صمتها وسرد حكاية خلافها مع زوجها مصمم الأزياء الشهير أحمد العجمي، بشأن الانفصال والطلاق وقصة تعرضها للضرب أثناء تأدية فريضة العمرة، كشف أيضا الزوج كواليس ما حدث بينهما، طالبًا منها السماح والعفو عما بدر منه، وذلك في بث مباشر، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

«يا أحلام حقك عليا، أنا أسف وغلطان في حقك».. بتلك العبارة تحدث أحمد العجمي، زوج البلوجر أحلام عادل، ردًا منه على واقعة الطلاق والضرب أثناء أداء العمرة: «أول مرة أعمل فيديو وأطلع اتكلم فيه، حصل بيني وبين أحلام شد في العمرة، خلاف وشديتها وزقيتها وده مكنش لازم يحصل خالص، لما رجعنا من العمرة صالحتها وكنا كويسين، وبعدين حصل خلاف تاني، وزعلت مني وافتكرت كل اللي كنت بعمله».

أول رد من زوج البلوجر أحلام عادل: أول سنة جواز بيكون فيها شد

وتابع الزوج أحمد العجمي، خلال البث المباشر، عبر «إنستجرام»: «أتمنى متزعلش مني والدنيا تروق وتدعولنا بأن ربنا يصلح الحال إن شاء الله، هي سنة أولى جواز فيها شد وكل حاجة، ولسه في طباع وعيلتين بيتعرفوا على بعض، وبنطبع على طباع بعض وربنا ييسر الدنيا، هروح لحد متخصص وأعرف أزاي نتعامل مع بعض ونتفاهم سوا، أدعولنا ربنا يهدينا، الكلمة الكويسة بتفرق».

البلوجر أحلام عادل تروي كواليس الطلاق

كانت تحدثت البلوجر والإنفلونسر أحلام عادل، عن كواليس طلاقها من زوجها، عبر خاصية «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «أنا رجعت من العمرة مضروبة ومطلقة، علشان جبت مصليات لزمايلي الولاد والبنات، ملحوظة كانت مصلية مش أزازة خمرة».