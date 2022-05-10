الامارات | "يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين".. سيارة أجرة تثير الجدل بالكويت

شكرا لقرائتكم خبر عن "يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين".. سيارة أجرة تثير الجدل بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إحالة مركبة أجرة إلى كراج حجز المرور، لقيام قائدها بوضع ملصقات مخالفة لقوانين المرور على المركبة.

وقال بيان للإعلام الأمني بالوزارة إنه جاري استدعاء مالك الشركة وسائق المركبة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة مركبة الأجرة التي كتب عليها قائدها جزء من آية قرآنية من سورة هود يقول: "يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلاَ تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ" كما وضع على السيارة بعض الملصقات الأخرى.

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