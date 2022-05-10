الامارات | علامات تدل على ضرورة التوقف عن شرب القهوة

شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على ضرورة التوقف عن شرب القهوة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على الرغم من الفوائد الكثيرة للقهوة إلا أن مجلة "فرويندين" الألمانية نصحت بعدم تناول أكثر من 400 مللي جرام من الكافيين يوميا، وشددت على أنه يجب التوقف عن شرب القهوة في حالة ظهور أي علامة من العلامات التالية:

حرقة المعدة

يمكن أن تكون حرقة المعدة خطيرة على المدى الطويل؛ نظرا لأن الكافيين يتسبب في ظهور أعراض ارتجاع المريء، وهو ما يسري على المشروبات الغازية وحتى الشاي.

مشاكل في النوم أو القلق

يمكن للمحتوى العالي من الكافيين أن يؤدي إلى مشاكل في النوم والقلق، ولذلك من الأفضل تجنب شرب القهوة قبل النوم بست ساعات.

ظهور أعراض انسحاب

إذا لم يتمكن الشخص من تناول قهوته المعتادة وظهر عليه أي عرض من أعراض الانسحاب أو الشعور بالتعب أو أعراض تشبه الانفلونزا، فإن ذلك يعتبر إشارة لضرورة تقليل كمية القهوة.

زيادة الوزن

على الرغم من أن القهوة تشعر بالشبع وعدم الرغبة في الأكل، ولكن بعد زوال هذا التأثير فإن الجسم سيحتاج لتناول الطعام بكميات كبيرة وبسرعة، كما أن استبدال وجبة غذائية بمشروب القهوة يخل بوظائف الجسم ويزيد من إفراز الجسم لهرمون الكورتيزول.

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