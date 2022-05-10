وكيل الأزهر السابق يطالب بالاستغناء عن الشبكة بسبب ارتفاع سعر الذهب: كفاية دبلة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تباين أسعار الذهب بين الصعود والهبوط على مدار الفترة الماضية، جعل عدد كبير من المقبلين على الزواج في حالة قلق وحيرة، لخوفهم الشديد على اتخاذ الخطوة وشراء شبكة أكبر من استطاعتهم، وهو ما دفع الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف السابق، يعلق على هذا الأمر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكيل الأزهر الشريف يطالب بإلغاء الشبكة

وفي مبادرة من الدكتور عباس شومان في ظل تباين أسعار الذهب ومعاناة الكثير من الشباب، كتب عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: «بعد الارتفاع المتتالي لأسعار الذهب ليت الناس يرخصونه بالاكتفاء بدبلة كشبكة ومهر عند الزواج».

وفور نشره تلك التدوينة، انهالت التعليقات على منشور وكيل الأزهر السابق بالتشجيع والاتفاق معه على إلغاء الشبكة، إذ كتب طه الشيخ: «ما يحدث تبذير غير مبرر ولا يتفق مع أبسط قواعد العقل»، وعلق محمد ورشان بـ: «بارك الله في حضرتك معالي الدكتور»، وأكد محمد طلبه: «أحسنت فضيلة الدكتور وأرجو منكم الدعم لهذا الموضوع ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين».

التبذير في جهاز العروسة

فيما نشر «شومان» منذ قليل منشورا آخرا يتحدث عن جهاز العروس والتبذير الكبير الذي يحدث في مناطق الأرياف: «أي فخر في حمل جهاز العروس على أسطول سيارات إلى بيت العريس مع أنه يمكن أن يحمل على واحدة فقط ؟! وما الحاجة لغسالتين وثلاجتين….بالاقتراض أحيانا؟».

سعر جرام الذهب عيار 18 و21 و24

ووصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 نحو 1,016 جنيه للبيع و1,033 جنيه للشراء، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21، 1,185 جنيه للبيع و1,205 جنيه للشراء، وعيار 24 بيع جرام الذهب 1,354 جنيه فيما سجل سعر 1,377 جنيه للشراء، ووصل سعر شراء الجنيه الذهب إلى 9,480 جنيها للشراء ونحو 9,640 جنيه للبيع.