«مربوحة جريت من الناس وأكلة بايظة تعيطها».. معلومات لا تعرفها عن رحمة أحمد

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شخصية مربوحة بمسلسل الكبير أوي 6 هي بطلة الموسم الرمضاني 2022 التي أدتها الفنانة رحمة أحمد بتميز جعلها حديث الشهر، حتى بعد انتهاء حلقاته مشاهداها لا زالت تتداول ويتفاعل معها الكثيرون، إذ عرفها الجمهور خلال عرض حلقات العمل الفني وتحديدا مع مشهدها الشهير «أطقمة ليلة الدخلة»، ولكنها لم تفصح عن الكثير من حياتها في تلك الآونة، وبعد انتهاء الماراثون الرمضاني، نقدم للجمهور معلومات لا يعرفها عن رحمة أحمد أو مربوحة بعد استضافتها في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي.

من هي رحمة أحمد صاحبة شخصية مربوحة؟

ـ الكوميديا جزء أصيل من حياة الفنانة رحمة أحمد كما ظهرت في شخصية مربوحة بطلة الكبير أوي 6، فهي من أسرة كوميدية وترى أنها ورثتها عن والدتها التي لا تكف عن الضحك والمزاح.

ـ هناك جزء عاطفي لا يعرفه الجمهور كشف عنه زوجها مهندس الديكور أحمد منصور، والذي قال إنها يمكن أن تبكي بسبب «أكلة باظت» و3 كيلو بانيه «باظوا منها وهي بتجرب».

ـ لها أخ توأم كان يدرس معها في كلية العلوم ولكن قسم مختلف، وكانت معروفة بأنها «دحيحة»، إذ اقترب مجموعها من الـ97% في الثانوية العامة.

ـ كانت تحلم رحمة أحمد بكلية العلاج الطبيعي ولكنها التحقت بكلية العلوم قسم ميكروبيولوجي، وعملت في معامل تحليل DNA وما إلى ذلك.

ـ أول مرة ناداها واحد من الجمهور بـ«مربوحة» في الشارع «طلعت تجري»، كونها تعاني من فوبيا الزحمة وتتوتر من التجمعات «الناس الكتير والطلبات الكتير»، على حد قولها.

ـ من توترها لم تتمكّن من قراءة ورق سيناريو الكبير أوي 6 أثناء التصوير، واكتشفت أن اللهجة الصعيدية تحتاج مذاكرة وهو ما عملت عليه.

ـ تعيش في القاهرة وأسرتها من منطقة الحسين، وهي أم لطفل حديث الولادة.

ـ «أمين وشركاه» كان أولى خطواتها الكبرى، والكبير أوي 6 عطلها عن السفر، فكانت تستعد للذهاب إلى دبي رفقة زوجها الذي يعمل كمهندس ديكور هناك وقت عرضها مسرحية «ديجافو» في الأوبرا، وبعدما رأها النجم أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي وطلبوها للتمثيل في المسلسل وشجعها زوجها، لذا تراجعت عن خطوة السفر من أجل تحقيق حلمها في التمثيل.

ـ لا ينزعج زوجها من مناداة البعض له «جوز مربوحة»، ويرى أنه نجاح لها، معبرا بكوميدية أنه من سلبيات الشهرة أنه مطالب طوال الوقت باللبس النظيف وحلاقة الذقن، ولا ينزلا بالملابس العادية لشراء طلباتهم من السوبر ماركت، كاشفا عن أكثر مشاهده أثار ضحكه في المسلسل وهو «مشهد الطقمة».

ـ المقارنة مع دنيا سمير غانم أقلقتها، وممتنة لرد «دنيا» بأنها أحبتها كثيرا وتتمنى لها التوفيق، لتكشف أنها كانت تذاكر المسلسل بالرجوع للحلقات القديمة وكانت تجذبها شخصية هدية وتكمل الحلقات للنهاية استمتاعا بما تقدمها، واختتمت حديثها بأن دنيا فنانة عظيمة لا يختلف عليها أحد.