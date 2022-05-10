«استأجرت رحم لأجلها».. بريانكا شوبرا تنشر صورة ابنتها بعد 100 يوم في العناية

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعتبر النجمة الهندية بريانكا شوبرا، واحدة من أكثر النجمات تفاعلا ونشاطًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ تشارك متابعيها ومحبيها روتينها اليومي ونشاطها سواء في الحياة الشخصية أو الفنية، فضلا عن كونها من الأكثر جمالًا على مستوى العالم.

وشاركت النجمة بريانكا شوبرا، صورة لمولودتها الجديدة، التي وضعتها في شهر يناير الماضي، وأخفت معالم وجهها، واضعةً عليه قلب باللون الأبيض، وتظهر مع زوجها نيك جوناس، وأطلقت «بريانكا» على ابنتها اسم «مالتي».

ابنة بريانكا شوبرا تقضي 100 يوم في الحضانة

وكشفت النجمة الهندية عن كواليس مكوث ابنتها في العناية المركزة لمدة 100 يوم، بسبب ولادتها قبل موعدها، إذ تعتبر الفنانة بريانكا شوبرا، أم بديلة للطفلة «مالتي»، بعدما استأجرت رحم حتى تستطيع الإنجاب والحصول على لقب أم، وكانت شاركت صورة عبر حسابها على «إنستجرام»: «نحن نؤكد بسعادة غامرة أننا استقبلنا طفلًا بواسطة أم بديلة، ونسألكم أن تمنحونا الخصوصية خلال ذلك الوقت المميز الذي نركز فيه على عائلتنا، شكرا جزيلا لكم».

وكانت تحدثت عن أسباب استئجار الرحم، بأنها تعاني من مشاكل صحية في الخصوبة، تمنعها من الحمل بشكل طبيعي أو عن طريق التدخل الجراحي، خاصةً بعد وصولها لعامها الـ39: «خشيت من حدوث معاناة لي أو للطفلة أثناء الحمل».

معلومات عن بريانكا شوبرا

الفنانة الهندية بريانكا شوبرا، من مواليد عام 1982، تبلغ من العمر 39 عاما، والدها طبيب يدعى أشوك شوبرا، لُقبت في عام 2000 بملكة جمال الهند، ومن ثم توجت بملكة جمال العالم في نفس العام، وتزوجت من نيك جوناس عام 2018، في حفل زفاف أسطوري دام لأيام وأصبح محط أنظار الجميع في العالم، ليس فقط في الهند وحسب.