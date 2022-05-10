أفضل الأطعمة لفصل الصيف.. «استعدي لموجات الحر بالوجبات الصحية»

القاهرة - سمر حسين - صحة

في فصل الصيف ومع تزايد درجات الحرارة، يفقد الجسم كميات كبيرة من الماء والرطوبة لذلك يظهر الإرهاق والتعب الشديد على الأشخاص الذين يتعرضون للشمس والحرارة، لذلك هناك مجموعة من الأطعمة والوجبات الصحية والخضروات يجب أن يتناولها الإنسان في فصل الصيف، وهي ما يعرضها «هن» في التقرير التالي.

الأطعمة المفيدة لموجات الحر

بعد دخول فصل الصيف وزيادة الحرارة يلجأ الناس للأطعمة والمشروبات الباردة مثل الآيس كريم والآيس كوفي وغيرها لكنها تمد الجسم بجزء بسيط من الطاقة والسكر الذي سرعان ما ينتهي، لذا من الأفضل الاعتماد على الأطعمة التالية وفقا لموقع «hello magazine»:

الطماطم

تعتبر الطماطم من الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من مادة الليكوبين المضادة للأكسدة، والمعروفة باسم مانع قوي للسرطان، بالإضافة إلى أن الطماطم الحمراء تضم 94 في المئة من المياه بينما الصنف الأخضر حوالي 93 في المئة من الماء، إلى جانب طعمها اللذيذ في السلطة وكونها مثالية في الشطيرة، لذا من السهل إدخالها في وجباتك اليومية والاعتماد عليها بشكل كبير في فصل الصيف.

الخضروات الورقية

تتكون الخضروات الورقية الداكنة من 80-95٪ ماء مما يجعلها سهلة الهضم، وتعوض الجسم بالماء الذي يخسره أثناء العرق بسبب ارتفاع درجة الحرارة في الصيف، لذلك فهي طعام جيد بموجات الحر الشديدة، بالإضافة إلى أنها تمر عبر الجهاز الهضمي بسرعة مما يعطي إحساسًا بالبرودة في الجسم.

البطيخ

يتوافر البطيخ في المحلات بنسبة كبيرة طيلة فصل الصيف بجانب أنه يروي العطش الشديد عندما يقدم بارداً، كما يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية ومحتوى مائي مرتفع بنسبة 95 في المئة، مما يجعل تناوله لقمة باردة للغاية، ومفيد لمواجهة موجات الحر الشديد.

البروكلي

البروكلي سواء أحببته أو كرهته، فإنه رائع حيث يُعرف باسم الكربوهيدرات الذكية وغني بالألياف التي تساعد على الهضم وتحافظ على انخفاض نسبة السكر في الدم وتمنع الإمساك، كما يبدو هذا النبات كثيفًا، لكنه في الواقع 91 في المئة من الماء.

الفراولة والتوت

الفراولة، العليق، العنب البري، التوت البري، والتوت البري، كلها فواكه قلوية للغاية، يولدون طاقة باردة في الجسم، وفقًا للطب الصيني التقليدي لذلك احرصي على تناولهم أثناء موجات الجرارة العالية.

حليب جوز الهند

يحتوي حليب وماء جوز الهند على عناصر غذائية مهمة تساعد في الترطيب، مما يعني أن كليهما ليسا لذيذًا فحسب، بل مليئًا أيضًا بالفوائد الصحية، كما تتضمن الكثير من الوصفات حليب جوز الهند لأنه مكون رائع لتكثيف الصلصات وتكثيف الوجبات.

الخيار

يعتبر الخيار من الخضروات الرائعة لأيام الصيف الحارة لأنه يحتوي على الكثير من الماء للمساعدة في الحفاظ على برودة جسمك في الواقع، ويحتوي الخيار على 95٪ ماء.