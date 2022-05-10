الامارات | بيع لوحة مارلين مونرو في مزاد بمبلغ 195 مليون دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن بيع لوحة مارلين مونرو في مزاد بمبلغ 195 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيعت لوحة مارلين مونرو الشهيرة التي رسمها "آندي وارهول" من قبل كريستيز في مزاد في نيويورك يوم الاثنين ضمن مجموعة تجار القطع الفنية السويسريين توماس ودوريس أمان بمبلغ 195 مليون دولار في مزاد حيث سجلت أرقام قياسية جديدة لفن القرن العشرين الذي صنعه الفنان الأمريكي.

ويذكر بأن تم تقدير سعر اللوحة الفنية ما قبل البيع بـ 200 مليون دولار ولكنها بيعت بسعر 170 مليون دولار,وبلغ سعرها النهائي 195 مليون دولار بعد الرسوم المضافة .

وتعد واحدة من سلسلة لوحات رسمها وارهول للممثلة بعد وفاتها في عام 1962 حيث أصبحت منذ ذلك الحين واحدة من أشهر القطع الفنية في فن البوب وفق ما ذكره موقع "ذا قارديان" البريطاني .

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