«رجعت من العمرة مضروبة ومطلقة».. تعاطف مع البلوجر أحلام بعد بكائها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل شهرين، احتفلت البلوجر والأنفلونسر أحلام عادل، بحفل زفافها على مصمم الأزياء الشهير أحمد العجمي، وأثار زواجهما ضجة كبيرة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تحدث الثنائي عن الحب الكبير الذي يجمع بينهما، وانتقلا بعدها لقضاء شهر العسل في جزيرة «سيشل»، وشاركوا متابعيهم الصور ومقاطع الفيديو الخاصة أثناء سفرهم.

أحلام عادل: رجعت من العمرة مطلقة

وقبل ساعات ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، من جديد بأخبار البلوجر والأنفلونسر أحلام عادل، التي شاركت عدد من «الاستوريهات»، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تتحدث عن كواليس ما حدث لها في المملكة العربية السعودية، أثناء ذهابها لأداء فريضة العمرة مع زوجها، التي شهدت النهاية بينهما، فضلا عن قيامها بحذف جميع الصور التي تجمعها بزوجها من حساباتها الرسمية والشخصية، بينما هو لا يزال محتفظًا بها.

من داخل منزلها، خرجت البلوجر أحلام عادل، تروي كواليس طلاقها من زوجها مصمم الأزياء أحمد العجمي، عبر «استوري»: «أنا رجعت من العمرة مضروبة ومطلقة، علشان جبت مصليات لزمايلي الولاد والبنات، ملحوظة كانت مصلية مش أزازة خمرة».

وتابعت البلوجر أحلام عادل بأن حالتها النفسية السيئة، جعلها لا تستطع الخروج في بث مباشر، تروي فيه كواليس الواقعة: «أنا صورت كثير وفي الآخر بعيط وبنهار، وحسبي الله ونعم الوكيل بجد، بكرة بإذن الرحمن الساعة 10 وشوية هنتقابل سوا ولحد ما بكرة ييجي أدعولي أبقى كويسة وربنا يخلصنا منها على خير».

تعاطف ودعم وانتقاد

شاركت البلوجر أحلام عادل، العديد من الرسائل والاستوريهات، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ولعل من بينهم صديقتها البلوجر الشهيرة آية مكرم، التي ظهرت في مقطع فيديو قالت خلاله: «أرجعي من تاني قوية كالعادة، حسبي الله ونعم الوكيل أنتي صح، شكرًا».

بينما انقسم المتابعون بين متعاطفين مع البلوجر أحلام عادل، مطالبين بالدعاء لها ولزوجها بصلاح الحال، وبين منتقدين لها إذ يرى البعض بأن تجاوزها لخطبتها الأولى سريعا ودخولها في علاقة ثانية خلال مدة قصيرة، له تأثير سلبي في بناء علاقتها الجديدة بزوجها، بينما ذهب فريق أخر بأنها حيلة لزيادة عدد المتابعين وافتعال قصة وهمية.

خلاف أحلام عادل وأحمد العجمي

وكانت تمر البلوجر أحلام عادل، بحالة نفسية سيئة عقب عودتها من أداء العمرة، إذ انتقلت للعيش فترة مؤقتة في منزل والدتها، فضلا عن ما كانت تشاركه عبر حساباتها ما يدل على كونها تعيش في حالة حزن، بينما حاول الزوج التعبير عن حبه لها وطلب المسامحة، من خلال مشاركة «استوري»، عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، يعترف بحبه لها وعدم قدرته على العيش بدونها، بالإضافة لحفل عيد ميلادها الذي زيين فيه منزل الزوجية ما جعلها تتغاضى بعض الشئ عما فعله: «متفتكرش كده صالحتني».

يذكر أن البلوجر أحلام عادل، احتفلت بحفل زفافها في 10 مارس العام الجاري، مرتدية فستان زفاف ناصع البياض مرصعا بقطع من الفضيات الصغيرة، وطرحة طويلة، وحلق صغير.