عواطف حلمي عن حفيدها نور خالد النبوي: ده حبيب قلبي ومكنتش عايزاه يمثل

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

أثار خبر كشفته الفنانة عواطف حلمي، في برنامج «نص حدوته» على شاشة «سي بي سي» ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل الناس يبحثون عنها على المحرك العالمي «جوجل».

عواطف حلمي تكشف هوية حفيدها الممثل

وقالت عواطف حلمي، عبر لقاءها في منتصف أبريل الماضي، مع الإعلامية شيرين سليمان، إن حفيدها هو نور خالد النبوي، كونها جدتها من ناحية الأم، قائلة وهي تمزح: «ده حبيب قلبي بتاع اللحمة المشوية بيطلبها مني».

وأشارت الجدة إلى خوفها الشديد على حفيدها نور من مهنة الفن: «السكة دي صعبة الطريق ده صعب الواحد لازم ينحت في الصخر عشان يطلع مش سهل مكونتش عايزاه يكرر ده، الناس فاكرة الموضوع سهل بيجيب فلوس وبتاع لكن لا مش سهل».

وأنهت «عواطف» حديثها عن نور خالد النبوي معبرة عن سعادتها به في دوره بمسلسل «راجعين يا هوى» الذي تم عرضه في رمضان 2022: «ده حبيب قلبي عسل الله أكبر ربنا يخزي عنه العين».

مسلسل راجعين يا هوى

وظهر نور خالد النبوي في مسلسل «راجعين يا هوى» في رمضان 2022 بطولة خالد النبوي، هنا شيحة، نور، وفاء عامر، أحمد بدير، أنوشكا، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، إسلام جمال، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، شريف حافظ، ومجموعة أخرى من النجوم، وقصة الراحل أسامة أنور عكاشة، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.

وتدور أحداث المسلسل حول بليغ، الذي يؤدي دوره خالد النبوي، ويعود إلى بلده مصر من أجل الحصول أو استعادة ورثه من زوجات أشقاءه وأبنائهم بسبب خسارته في تجارة بأوروبا ويحتاج إلى تسديد دين عليه وتتوالى الأحداث في عوائق كثيرة بسبب أسرته التي ترفض التفاهم مع بعضها، كما أنه يتورط في خطبته من ماجي، التي تقدم دورها نور، بعد التعرف عليها بالصدفة في الطيارة.