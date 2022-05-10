«الصحة» توضح طرق اللعب مع الرضع في المراحل الأولى

القاهرة - سمر حسين - صحة

ما هي طرق اللعب مع الأطفال الرضع؟ سؤال من الأمهات والأسر المصرية، أجابت عنه وزارة الصحة والسكان من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

طرق اللعب مع الرضع

أوضحت الدكتورة أمل أحمد محمود، مدير عام الإدارة العامة لبرنامج أمراض الطفولة أنه يمكن اللعب مع الطفل في المراحل الأولى من خلال النظر إليه وعمل إيماءات الوجه، أو تحريك قدمي الطفل، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة بالألعاب الملونة التي تساعد على لفت انتباه الطفل.

وتابعت «أمل» أنه عند تحريك قدم الطفل يكون من اليسار إلى اليمين أو العكس، كما يمكن استخدام المفاتيح ولكن مع الحرص على عدم إيذاء الطفل أو تركها إليه، وعند فعل هذه الألعاب، يلزم الانتباه جيدًا على مدى تجاوب الطفل معك، واختبار السمع والحساسية لديه.

وأشارت الدكتور أمل محمود إلى أن الطفل في عمر الـ4 أشهر إلى 6 يبدأ في التفاعل مع الآخر، ويستطيع امتلاك الأشياء والتجاوب معها، أما من 6 أشهر إلى 9 نحرص على تفاعل جميع أفراد الأسرة معه، إذ تتطور مهاراته في هذا الوقت.

اللعب مع الطفل في عمر 9 شهور

أما عن عمر من 9 إلى 11 شهر، يركز الطفل معك بشكل كبير، إذ يمكن ملاعبته بأكثر الألعاب شهرة وهي لعبة «البخ»، بالإضافة إلى إخفاء الوجه حتى يبدأ يكتشف من حوله، وتعتبر من أكثر الألعاب التي تنمي مهارات الأطفال في تلك المرحلة العمرية.

ونصحت الطبيبة بضرورة مشاركة الرضع في هذه المرحلة العمرية، وملاعبتهم حتى يستطيع إدراك ما حوله مبكرًا، ومساعدته على معرفة ما حوله، بالإضافة إلى تعليمه نطق أسماء الذين يعيشون معهم، وتعليمه تركيب المكعبات، وعدم الاعتقاد بأن الصغير لا يلعب «أنت بتلاعبيه من غير ما تحسي».