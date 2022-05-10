لقاء نادر.. سبب بكاء هالة فؤاد بسبب ابنها هيثم أحمد زكي وكواليس علاقتها به

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعتبر الفنانة هالة فؤاد، واحدة من أيقونات السينما المصرية، فضلا عن كونها حلم لكثير من الشباب، وعروسة الأحلام، الفتيات كن يقتدين بها منذ ظهورها الأول على الشاشة الصغيرة، من رقتها وجمالها والهدوء الذي كان أهم ما يميزها، فضلا عن صوتها العذب.

يتزامن اليوم 10 مايو، ذكرى وفاة الفنانة هالة فؤاد الـ29، إذ توفيت في عام 1993، إثر معاناة مع مرض سرطان الثدي.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، لقطات من علاقة الفنانة هالة فؤاد بوالدها المخرج أحمد فؤاد، وابنها هيثم أحمد زكي، خلال استضافتها في لقاء نادر.

لقاء نادر للفنانة هالة فؤاد

من أمام شاشة الكمبيوتر، جلست الفنانة هالة فؤاد مع المذيعة منى الحسيني، في فقرة 5×5، والتي هي عبارة عن الإجابة على 5 أسئلة ومن ثم الضغط على زر الكيبورد في جهاز الكمبيوتر، حتى تحصل على التقييم بعده، وتحدثت الفنانة عن رقم الحظ المفضل لها، لأول مرة ودلالاته عندها، قائلةً:«بحب رقم 3 ومشتقاتة الـ6 و9، بيمثل بالنسبة ليا كتير، بتفائل بيه جدا، و أحسن حاجات بتحصلي بتكون في يوم 3 ومشتقاته، يوم 3 كان ميلاد ابني الوحيد هيثم، هو عنده 4 سنين، ويوم 6 بيمثل الرقم الأول في تاريخ ميلادي اللي هو 26».

علاقة هالة فؤاد بوالدها

وفيما يخص علاقتها بوالدها المخرج أحمد فؤاد، قالت هالة:«والدي استفدت منه كتير أوي، من وأنا صغيرة، نشأت في بيئة فنية قائمة على المناقشات والمشاورة».

العلاقة الكبيرة بين الفنان هيثم أحمد زكي، ووالدته الفنانة هالة فؤاد، طالما تحدث عنها الثنائي، في الكثير من اللقاءات التلفزيونية، خاصة في مرحلة طفولة الابن، وخلال استضافة هالة في برنامج «ماسبيرو زمان»، تفاجئت الأم بتقييم الابن لها عبر شاشة جهاز الكمبيوتر، بنسبة 50 من 5، ما جعلها تدخل في نوبة بكاء شديدة، من عمق ارتباطها بنجلها».