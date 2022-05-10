كتالوج للرجال لحياة زوجية سعيدة.. «متبقاش بخيل في مشاعرك»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

لا يخلو أي منزل من المشاكل الزوجية، البعض يحاول التغاضي عن بعض الأمور التي تتسبب في حدوث أزمات وتهد وتزعزع استقرار الأسرة والجو العام بداخلها، حتى لا تتفاقم الأمور ويصبح الثنائي غير قادر على التعامل معها بحكمة، ما يجعل الحل الأمثل للبعض هو اللجوء لأروقة المحاكم لفض النزاع بين الأطراف.

ووجه مركز الإرشاد الزواجي، التابع لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نصائح وروشتة لحياة زوجية سعيدة خالية من الضغوطات ومن اللجوء للقضاء ومحاكم الأسرة، إذ يقول إن الأزاوج يحتاجون بشكل منتظم إلى كسر روتين الحياة الزوجية بالخروج معًا أو السفر ولو بشكل مفاجئ، فضلا عن محاولة ابتكار الأنشطة المشتركة بين الزوجين لتجديد الحب والحياة في الأسرة.

كما حدد مركز الإرشاد الزواجي، التابع لدار الإفتاء المصرية، طرق للرجال للتعامل السليم مع الزوجة والأبناء لتجديد الحب والاستثمار، من خلال توفير الوقت الكافي: «الأسرة هي الأولوية الأولى للزوج».

شروط نجاح الزواج

قال المركز، إن من أهم شروط نجاح الزواج هو الحوار، إذ لا بد من فضل مراد شريك الحياة، كما يريد لا كما تريد بدون أحكام مسبقة، فضلا عن فهم دوافع وبواعث شريك الحياة فيما يقول ويفعل، كما يجب أن يكون هناك تفاهم مع شريك الحياة، وإيجاد لغة مشتركة في الحوار بينهما، كون أن الكثير من المشكلات يحتاج لحلها كلمات طيبة وابتسامة صادقة واحتضان لشريك الحياة فلا يجب أن يكون الشخص بخيلا في مشاعره وإظهار الحب، كما يجب على الزوج أن يتخذ زوجته صديقة له ويصبر على ذلك حتى تتوثق تلك الصداقة، فإنها مفاتيح لأبواب الطمأنينة والأمان.

مفاتيح نجاح الصداقة بين الزوج وزوجته

أشار مركز الإرشاد الزوجي، التابع لدار الإفتاء، بإنه يتحتم على الزوج اتباع بعض الأمور لإنشاء صداقة ناجحة بينه وبين زوجته، من بينها: «الاهتمام والصدق والتلقائية والثقة والتوازن والحضور عند الحاجة».