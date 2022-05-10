أغرب وأغلى أنواع الفواكه والأعشاب.. كيلو الزعفران بـ 200 ألف جنيه والتنين 750 جنيها (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أسعار خيالية للفواكه والأعشاب لا تخطر على بال الكثير من الناس بمجرد الاستماع إليها، خاصة أن تلك الأسعار تعد غريبة على السوق المصرية.

وبين الثوم الأسود والتنين والزعفران شرح فيجو أحد الأشخاص الذي يعشقون حب التجربة والمغامرة الأسعار وكيفية استخدام هذه المنتجات حسب خبرته موضحا: «أن الحاجة المستوردة بتخلي السعر يزيد لكن في بلدها الأصلي عادي سعرها مش غالي».

الزعفران الأصلي

يباع الزعفران الأصلي في مصر الكيلو بـ 200 ألف جنيه وأكبر 3 دول منتجين له هي إيران وإسبانيا والمغرب: «زعفران ده بيتعمل يا بيتشرب يا بيتاكل، ولو بيتشرب نعرف أنه أصلي عن طريق أنه بيفضل على سطح المياه واللون بيبقى أصفر».

وتحدث فيجو لـ «هن» قائلا إن الزعفران موجود من أيام المصريين القدماء ويستخدمه الملوك، وكذلك في طقوس التحنيط وأنه مهم جدا لصحة الإنسان: «لو أنت مقتدر ماديا وقادر تشرب أو تاكل كل يوم زعفران جيبه، في ناس عندهم 50 سنة وحريصين عليه».

رامبوتان

ومن الفواكه الغريبة رامبوتان بحسب وصف «فيجو»، موضحا أنه يتم زرعها في جنوب شرق آسيا: «طعمها ميكس من العنب وفيها أعلى نسبة من فيتامين سي ومضادة للأكسدة».

التنين

أما عن فاكهة التنين فالكيلو منها يبلغ سعره 750 جنيه مصري، وهي من الثمرات الشوكية وتخرج من هذه الثمرة نحو 5 ألوان: «حسب الشكل اللي موجود اسمها اصلا الدراجون فود، في منها الأبيض من جوه ومن بره أحمر وفيه منها أحمر من بره وأحمر من جوه وفي روز من بره وأبيض من جوه وأصفر من بره وأبيض مصفر من جوه».

الثوم الأسود

سعر الثوم الأسود الكيلو بـ 4 آلاف و300 جنيه، هذا النوع من الثوم لونه الأصلي أقرب إلى البنفسجي ويتعرض لظروف حرارة ورطووبة ووقت معين من أجل الحصول على عملية التخمير ويزيد نسبة البروتين كل100 جرام من الثوم الأسود يحتوي على 15 ونصف جرام بروتين، ومن مميزاته لا يعمل انتفاخ ومذاقه مختلف يميل إلى مذاق بصل الكشري، بحسب ما قال «فيجو».