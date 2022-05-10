فوائد رجيم الزبادي للتخلص من الوزن.. «يحرق السعرات الحرارية ويقوي المناعة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع قدوم فصل الصيف وتخفيف الملابس الشتوية تدريجيًا يبحث الكثير من الناس عن أنواع الدايت المثالي وأفضل الأكلات التي تخلصهم من السعرات الحرارية المتراكمة في شكل دهون، يعرض «هن» رجيم الزبادي والفوائد الصحية له بالإضافة إلى حرق الدهون في وقت قصير وفقا لموقع health line.

رجيم الزبادي

يعتبر الزبادي، أحد منتجات الألبان المخمرة التي يعتمد عليها كوجبة أساسية في جميع أنحاء العالم، سواء على الإفطار أو كوجبة خفيفة، بالإضافة إلى أنه يرتبط بفوائد صحة العظام والجهاز الهضمي، وتعتبر وصفة الدايت التالية للزبادي واحدة من أشهر الوصفات وهي عبارة عن التالي:

الإفطار والغداء:

عبوة واحدة من الزبادي، بالإضافة إلى كوب من الحبوب الكاملة، وحصة واحدة من الفاكهة أو ثمرة فاكهة.

العشاء:

170 جرام من البروتين الخالي من الدهون، و2 كوب من الخضار، وكمية صغيرة من الدهون، مثل تتبيلة السلطة أو الزبدة.

الوجبات الخفيفة:

كوب واحد من الخضار المطبوخ، بالإضافة إلى 3 عبوات من منتجات الألبان الخالية من الدهون على مدار اليوم.

هذا النظام الغذائي يعمل على تقليل السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص في اليوم إلى 1200 سعرة حرارية فقط بالإضافة إلى أهمية النشاط البدني مثل المشي 30-40 دقيقة كل يوم، مما يؤدي إلى خسارة الوزن.

فوائد رجيم الزبادي

بعد معرفة رجيم الزبادي يمكن التعرف على الفوائد وهي عبارة عن التالي:

-يحسن رجيم الزبادي الهضم

يعتبر الزبادي من المنتجات التي تحافظ على انتظام حركة الأمعاء كما أنه يمد الجسم بالطاقة التي تحسن الأداء، ويقضي على البكتيريا الضارة في الأمعاء.

يحسن وظيفة الجهاز المناعي

الزبادي من منتجات الألبان الغنية بالعديد من المعادن الأساسية بما في ذلك المغنيسيوم والسيلينيوم والزنك التي يمكن أن تساعد في تحسين وظيفة الجهاز المناعي، كما يمكن أن يؤدي تناول الزبادي يوميًا إلى تقوية المناعة وحماية الجسم من أنواع مختلفة من الالتهابات، يمكن أنه يقاوم مشكلات الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

يساعد رجيم الزبادي على بناء العضلات

يساعد الزبادي على بناء عضلات خالية من الدهون، لذلك ينصح به مدربي كمال الأجسام الملتزمين بالذهاب للجيم لبناء العضلات.