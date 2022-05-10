الامارات | بدور القاسمي: المرأة مساهمة فاعلة في صناعة الكتاب

شكرا لقرائتكم خبر عن بدور القاسمي: المرأة مساهمة فاعلة في صناعة الكتاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، أهمية مضاعفة الجهود الرامية للتغلب على التحديات التي تواجه المرأة العاملة في قطاع النشر، وترسيخ حضورها في هذا القطاع، بعد أن أثبتت دورها، ونجحت كمبدعة ومؤلفة وناشرة ومسهمة بصورة فاعلة في صناعة الكتاب، وفي نشر ثقافة القراءة في المجتمعات وإدارة المكتبات وتسويق الكتاب باقتدار، مشيرةً إلى أن ذلك يتطلب المزيد من تمكين المرأة، لتعزيز دورها بشكل أوسع في مجال النشر.

جاء ذلك خلال زيارتها إلى كل من كولومبيا والأرجنتين في أميركا الجنوبية، إذ التقت السيدة الأولى لجمهورية كولومبيا، ماريا خوليانا رويز ساندوفال، في «كاسا دي نارينو» في العاصمة الكولومبية بوغوتا، وناقشت معها الاستراتيجيات الناجحة لتمكين المرأة التي تبنتها كولومبيا، واستعرضت المبادرات الفعالة التي أطلقتها «مؤسسة كلمات» لتعزيز التنوع في قطاع النشر في العالم العربي.

وعقدت رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين عدداً من اللقاءات مع الناشرين الكولومبيين، أكدت خلالها أهمية تطوير آليات صناعة النشر والاستفادة من مختلف الفرص والقوانين التي تدعم الارتقاء بصناعة الكتاب وحماية حقوق المؤلفين والناشرين، ودعت لتمكين الناشرات من خلال التدريب وبناء القدرات، وتقليص الفوارق في المهارات، والارتقاء بمنظومات نشر شاملة ومتكاملة.

وفي الأرجنتين؛ وخلال جلسة نقاشية مع رئيسة «غروبو إديتوريال كلاريداد»، إحدى أبرز دور النشر الأرجنتينية آنا ماريا كابانيلاس، حددت رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين استراتيجيات تمكين المرأة في قطاع النشر، مشيرة إلى أن المزيد من التمكين للمرأة في القطاع من شأنه أن يدفع باتجاه تعزيز دورها الإبداعي، وتحقيق التكامل البناّء في هذا القطاع، وزيادة فرص ابتكار حلول جديدة في مجال تسويق الكتاب. وناقشت الشيخة بدور القاسمي، خلال لقائها الناشرين الأعضاء في غرفة الكتاب الكولومبية، عدداً من القضايا المتعلقة بالاستدامة، وتحديات سلسلة الإمداد الورقية وتأثيرها على قطاع النشر.

وفي لقاء جمعها مع مجموعة من الناشرين في الأرجنتين، أكدت الشيخة بدور القاسمي التزامها بدعم تعافي ونمو أسواق النشر التي تأثرت بتداعيات الجائحة، ودعت الناشرين إلى الاستفادة من فرص تنمية المهارات وبناء القدرات التي توفرها أكاديمية الاتحاد الدولي للناشرين التي انطلقت أخيراً.

وحضرت الشيخة بدور القاسمي حفل افتتاح معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب، وتجولت في معرض بوغوتا الدولي للكتاب، وأكدت أهمية المعارض الدولية للكتاب، لما تمثله من مساحة للقاء الناشرين، وإتاحة فرص للنقاش حول تطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات واستكشاف أسواق جديدة للكتاب.

تدريب الناشرات

التقت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، مع نائبة رئيس التنمية المستدامة في شركة «إيكوبيترول» الكولومبية ديانا إسكوبار، ومجموعة من مسؤولي «المركز الإقليمي لترويج الكتب في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي» Cerlalc، إذ ناقشت معهم آفاق التعاون في مجال تدريب الناشرات.

واجتمعت الشيخة بدور القاسمي مع وزيرة الثقافة الكولومبية أنجيليكا مايولو، واستهدف الاجتماع عرض وبحث فرص التعاون مع الاتحاد الدولي للناشرين، وبشكل خاص في مجال التنوع والاندماج، ما يحقق تعزيز حضور المرأة ودورها في صناعة النشر.

• رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين دعت إلى مزيد من التمكين للمرأة في قطاع النشر.

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