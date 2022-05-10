الامارات | عرض «ذا ستوريفيل موسكيتو» في أبوظبي ليومين

شكرا لقرائتكم خبر عن عرض «ذا ستوريفيل موسكيتو» في أبوظبي ليومين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي عن استضافة عرض «ذا ستوريفيل موسيكتو» للفنان كيد كوالا، منسق الأغاني والمنتج الموسيقي الشهير ومؤلف الروايات المصورة الحائز جوائز، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، الخميس والجمعة المقبلين.

ويروي «ذا ستوريفيل موسيكتو»، الذي يقدم بتكليف مشترك من مركز الفنون، قصة ذكر بعوض شاب يغادر بلدته الصغيرة في الريف بحثاً عن الشهرة والثروة في إحدى المدن الكبيرة، إذ يسعى لتحقيق حلمه بالعزف مع واحدة من أشهر فرق الجاز في قاعة سيد فيلا للحفلات الموسيقية.

تعرض أحداث رواية الرسوم المتحركة المصورة بشكل مباشر بأسلوب سينمائي مميز باستخدام ديكورات مسرحية ودمى مصغّرة وأنواع متعددة من الكاميرات والشاشات، بمشاركة فريق من المؤدين والموسيقيين وخبراء المؤثرات الصوتية والتقنيين. وتروي الدمى قصة العرض على أنغام الموسيقى الأصلية التي تعزفها فرقة موسيقية مؤلفة من ثلاثة فنانين بمشاركة كيد كوالا على أجهزة تشغيل الأسطوانات وأجهزة الكيبورد والآلات الإلكترونية.

وقال المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون بيل براغين: «يمتاز العرض الذي يقدمه كيد كوالا بطابعه المرح والشيق، إذ يقدم للمشاهدين فيلم رسوم متحركة في الوقت الفعلي على شكل عرض أداء مفعم بالمشاعر والحرفية الفنية ليناسب جميع أفراد العائلة». وأضاف «كما هي الحال في عرض نوفونيا ماست فول، الذي قدمه الفنان كوالا سابقاً في مركز الفنون، من الصعب وصف متعة مشاهدة عرض ذا ستوريفيل موسيكتو بالكلمات، إذ يقدّم كيد كوالا عملاً فنياً يجمع البهجة والحيوية مع أرقى مستويات الإبداع والابتكار في جامعة نيويورك أبوظبي».

بيل براغين:

• «العرض يمتاز بطابعه المرح، ويقدم فيلم رسوم متحركة في الوقت الفعلي على شكل عرض أداء مفعم بالمشاعر والحرفية الفنية».

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