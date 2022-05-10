الامارات | أكاديمية الفجيرة تطلق «قافلة فنية»

شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الفجيرة تطلق «قافلة فنية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة «قافلة الفجيرة الفنية» بالتعاون مع مركز الفجيرة الإبداعي ومجموعة «سامت» للفعاليات، بمشاركة أوركسترا فنية تضم مجموعة من الموسيقيين من دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مشاركة عدد من منتسبي الأكاديمية من خلال عزفهم على الآلات الموسيقية الشرقية من عود وقانون.

وتبدأ «قافلة الفجيرة الفنية» أول أنشطتها الفنية من إمارة الفجيرة لمدة ثلاثة أيام، وتقدم عدداً من المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية وأعمالاً إماراتية تراثية، إضافة إلى تنظيم ورش فنية صباحية للمهتمين بالعزف على الآلات الموسيقية الغربية والشرقية وتعليمهم المبادئ الرئيسة للعزف على هذه الآلات، ثم تنتقل النشاطات ليتم عرضها في إمارة رأس الخيمة ليومين، ثم تحط الرحال في عجمان ليومين متتاليين، لتختتم فعالياتها في إمارة أبوظبي.

وأكد مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، علي عبيد الحفيتي، أن إطلاق قافلة الفجيرة الفنية يهدف إلى ترسيخ قيم التنوير والتبادل الفني والثقافي بين الحضارات، والتواصل مع الشعوب ثقافياً واجتماعياً مهما تباعدت المناطق. وأضاف أن القافلة تضم أوركسترا فنية تقدم مقطوعات موسيقية كلاسيكية، وأعمالاً موسيقية إماراتية تراثية أعيد توزيعها، والتي تستكشف الإبداع الموسيقي عبر الثقافات على مستوى عميق، كما أنه ومن خلال التعاون مع الأكاديمية، ستتاح الفرصة لمنتسبيها بالاحتكاك المباشر مع الفنانين الدوليين والاستفادة من تجاربهم الموسيقية.

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