الامارات | «باوهاوس» في تايوان حتى يوليو المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن «باوهاوس» في تايوان حتى يوليو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحظى سكان تايوان بفرصة استكشاف أصول مدرسة «باوهاوس» الفنية الألمانية، من خلال إطلاق معرض متجول يُقام للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس مدرسة الفن والتصميم الشهيرة.

ومن المقرر أن يستمر المعرض، الذي أطلق في تايوان خلال أبريل الماضي تحت اسم «ذا هول وورلد إيه باوهاوس»، حتى 17 يوليو المقبل في معهد تايوان الوطني لأبحاث الحرف والتنمية في مقاطعة نانتو بوسط البلاد.

وتستضيف تايوان المعرض الذي يأتي احتفالاً بمرور 100 عام على تأسيس المدرسة الفنية الألمانية الشهيرة التي تجمع بين التصميم والحرف والفنون الجميلة، وذلك في عام 1919. وينظم المعرض منذ 2018 في دول مختلفة من بينها الأرجنتين والمكسيك والولايات المتحدة وأوروغواي وألمانيا وبولندا.

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