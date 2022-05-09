إتيكيت فسخ الخطوبة.. «متسببش مشاكل واترك أثرا جميلا»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ما هو إتيكيت فسخ الخطوبة؟.. سؤال يتردد بين الشباب والفتيات، لمعرفة الطريقة الصحيحة حتى لا يحدث مشاكل سلبية أو نفسية للطرف الآخر عند انقطاع العلاقة بين الطرفين، لأن هناك من يتركون بعض بشكل غير مناسب ما يترك وراءه أثر سيء يظل محفور في الأذهان، لذا نقدم في السطور التالية الطرق السليمة.

إتيكيت فسخ الخطوبة

ذكرت خبيرة الإتيكيت شيماء مرسي خلال مقطع فيديو لها، أن من إتيكيت فسخ الخطوبة، المناقشة أولا في المشكلة بين الطرفين ومحاولة الوصول لحل مع بعضهما: «لو أي حد فيهم شايف أن مفيش حل هنا بقى يبدأ يتعامل بشكل كويس».

وأضافت خبيرة الإتيكيت أن عندما لا يكون هناك حل، يبدأ الطرف الذي يريد فسخ الخطوبة بالحديث مع الطرف الآخر بقول كل المواصفات الحميدة به ولكنه لا يستطيع الاستكمال في هذه العلاقة مع قول السبب وراء ذلك.

وتابعت مرسي: «لو كان السبب أنه مش حاسس بمشاعر يبدأ يقول إن المشكلة عندي أنا ومش حاسس أن ممكن نكمل مع بعض كزوجين، وأفضل يكلمها هي ويقولها الأول على الحاجات الطيبة فيها ويقولها أن المشكلة عنده لو مش حاسس بمشاعر».

وأكدت خبيرة الإتيكيت أنه يجب في كل الأحوال أن يكون الانفصال راقي: «مش معنى كده منعرفش بعض لازم تكون علاقة عادية مفيش نصيب عادي أخوات أو أصدقاء، ومش المفروض الناس تسأل ولو حصل يبقى يتقال مفيش نصيب مينفعش نكلم على بعض بشكل وحش».

خبيرة الإتيكيت: مينفعش حد يتلكك عشان يسيب التاني لازم يكون صريح

وعلى جانب آخر قالت دينا السلمي خبيرة الإتيكيت خلال لقائها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة «دي إم سي»، إن فسخ الخطوبة يكون قرار الشخص ولابد أن يكون هناك صراحة بدون محاولة اصطياد مشاكل لترك الطرف الآخر: «مينفعش يتلكك، مفيش أحسن من الصراحة مع عدم تدخل أي أطراف أخرى».

وأوضحت دينا أن الشخص يتحدث بصراحة مع الطرف الآخر ويخبره بالأسباب التي يريد بسببها فسخ الخطوبة: «أي شخص يستحق التوضيح حتى لو السبب مش مرتاح، ولازم الانفصال يكون قدام بعض مش تليفون ولازم الطرف التاني يتقبل».