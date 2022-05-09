8 فوائد لـ اللبن الرايب.. منها علاج مشاكل البشرة والمعدة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تشتهر منتجات الألبان بفوائدها المتعددة فهي غنية بالفيتامينات والمعادن التي تمد الجسم بالطاقة، لكن للبن الرائب تحديدا مجموعة من الفوائد الصحية للجسم يعرضها «هن» في التقرير التالي، بحسب موقع bebodywis البريطاني.

فوائد اللبن الرايب على الجسم

تقوية المناعة

إحدى فوائد اللبن الرائب الأساسية هي تقوية الجهاز المناعي، إذ تساعد الثقافات النشطة الحية فيه في محاربة الجراثيم المسببة للأمراض.

يمنع الالتهابات المهبلية

من ضمن فوائد اللبن الرائب بالنسبة للنساء هو منع الالتهابات المهبلية، ذلك لأن تناول اللبن الرائب يثبيط نمو عدوى الخميرة، ويعيد توازن الخميرة في المهبل بسبب بكتيريا العصيات اللبنية في اللبن الرائب.

يساعد على الهضم

اللبن الرائب هو أحد منتجات الألبان التي تحتوي على البروبيوتيك ، لذلك فهو يفيد صحة الأمعاء،كما أنه يهدئ المعدة الملتهبة أو المضطربة.

يساعد على إنقاص الوزن

من فوائد اللبن الرائب أيضا أن تناوله مفيد جدا لفقدان الوزن، حيث يمنع نمو هرمونات الستيرويد أو الكورتيزول ، وبالتالي يسيطر على مخاطر السمنة.

يتحكم في ارتفاع ضغط الدم

يعتبر اللبن الرائب من أفضل المنتجات التي تحتوي على عنصر المغنيسيوم بدرجة مثالية تقلل من خطورة ارتفاع ضغط الدم.

يحافظ على رطوبة الجسم

عند إضافة السكر إلى اللبن الرائب فإنه يعزز تزويد الدماغ بالجلوكوز، بالإضافة إلى ذلك يساعد على رفع مستويات الطاقة ويحافظ على رطوبة الجسم طوال اليوم، ولهذا من المفيد تناولة بكثرة في فصل الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة حتى يحافظ على رطوبة الجسم وعدم فقدان الجسم للكثير من الماء.

يزيل التوتر ويعيد التوازن الميكروبي

عند إضافة اللبن الرائب إلى الأرز فإنه يعمل كمزيل للتوتر، إذ تساعد مضادات الأكسدة والدهون الجيدة والبروبيوتيك الموجودة في اللبن الرائب على التعامل مع الإجهاد، بالإضافة إلى أنه يعيد للجسم التوازن الميكروبي من خلال بسبب محتواه من مضادات الأكسدة والبروبيوتيك في اللبن الرائب، كما يساعد التوازن الميكروبي المحسن في الهضم أيضا.

فوائد اللبن الرائب للبشرة

يعمل اللبن الرائب كعلاج جيد للبشرة الجافة، حيث يساعد تناوله بكثرة في ترطيب البشرة، والتخلص من الحكة المصاحبة للبشرة الجافة، كما يضمن تغذية البشرة من خلال تثبيت العناصر الغذائية الأساسية مثل الزنك وفيتامين ج والكالسيوم في البشرة والحفاظ على تغذيتها.

يقلل استخدام اللبن الرائب أيضًا من ظهور ندبات حب الشباب وأضرار أشعة الشمس والخطوط الدقيقة والمسام الكبيرة، ويمكن أن يضاف إلى مكونات مختلفة مثل القهوة والصبار والكركم وقشر البرتقال وماء الأرز وماء الورد وغيرها لعمل ماسكات للبشرة.