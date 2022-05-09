طريقة عمل النوتيلا بطريقة سهلة وكيفية تخزينها.. مذاق شهي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الشوكولاتة من أكثر الحلويات التي يعشقها الجميع سواء الصغار أو الكبار، لذا تبحث جميع الأمهات كل فترة على طريقة عمل النوتيلا في المنزل بدلا من شرائها من المحال بسبب ارتفاع سعرها بشكل كبير مما يؤثر على ميزانية المنزل، وهو ما نرصده في السطور التالية.

ويقدم موقع «هن» طريقة عمل النوتيلا في المنزل بكل سهولة على طريقة الشيف فاطمة أبو الحاتي من أجل الحصول على مذاق شهي ومميز وقريب جدا من الأصلي.

طريقة عمل النوتيلا

المكونات

نصف كوب بندق محمص ومقشر

كوب زيت

كوب لبن

كوب حليب مكثف

نصف كوب شوكولاتة أو ثلث كوب كاكاو خام

طريقة التحضير النوتيلا

- عن طريقة عمل النوتيلا، يجب في البداية طحن البندق من خلال استخدام مطحنة الخلاط وبعد ذلك يجرى وضع عليه بعض من مقادير الزيت وضربهم جيدا.

- المرحلة التالية يوضع الخليط المفروم داخل الكبة الخاصة بالخلاط، وإضافة الحليب المكثف وضربهم حتى التجانس جيدا.

- وضع المكونات من الكاكو الخام بعد التجانس، والاستمرار في الخلط، ثم التوقف عن الخلط عندما يمتزج.

- وبعد ذلك وضع الزيت واللبن والاستمرار في الخفق حتى تمتزج جميع المكونات.

- وبهذه الطريقة تكون النوتيلا جاهزة وحينها يمكن العمل على تخزينها داخل بركمانات نظيفة ومجففة وتغطيتها ثم وضعها في الثلاجة، وبعد ذلك يمكن استخدامها عند الاحتياج سواء على الخبز أو التوست أو بالملعقة أو على وافل أو غيره حسب رغبة كل شخص.

- وللحصول على مذاق جيد من الشوكولاتة، من الممكن استخدام نوع شوكولاتة جيدة من المفضلة لدى الأسرة ولكن العمل على إذابتها أولا قبل استخدامها في الخلاط.