طريقة عمل الفتوش بخطوات بسيطة.. «نوعي لأسرتك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

التجديد على مائدة الطعام من الأشياء المهمة التي أصبحت تشغل بال الكثير من ربات المنزل، خاصة بعد أن أصبح كل شيء في الحياة روتينيًا، لذلك يتطرق المطبخ المصري دائمًا إلى الاختلاط بوجبات وأطعمة العالم بأكمله، من بينها البحث عن طريقة عمل الفتوش.

طريقة عمل الفتوش

وبحسب خبيرة الطبخ نجلاء الشرشابي، يقدم «هن» طريقة عمل الفتوش، من خلال برنامج «على قد الإيد» المذاع عبر فضائية سي بي سي سفرة.

مكونات عمل الفتوش

- 2 حبة طماطم.

- 3 ثمرة بصل.

- نصف كوب من النعناع.

- 2 رغيف شامي محمص جيدًا، وقطعية إلى أجزاء صغيرة.

- 2 حبة فلفل أحمر.

- حزمة خس.

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

- حزمة فجل.

- 2 فص ثوم.

- 6 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

- قطعي الطماطم، الخيار، الفجل، والفلفل إلى قطع صغيرة.

- اهرسي النعناع جيدًا، مع البقدونس إلى قطع صغيرة بالإضافة إلى الخس في طبق عميق.

- اخلطي المكونات مع التقليب جيدًا، ثم ابدأي في رش السماق.

- ابدأي في تحضير السائل على السلطة، من خلال فرم الثوم وإضافة زيت الزيتون، الملح مع عصير الليمون.

- جهزي طبق التقديم، وضعي في القاع الخبز المحمص، إلى جانب المكونات الأخرى من الخضروات.

- ضيفي الثوم وعصير الليمون، ثم جهزيها إلى التقديم.

نصائح عند تحضير سلطة الفتوش

المقادير

- 8 أوراق من الخس.

- 2 حبة طماطم.

- ثوم.

- خبز محمص.

- كوب بصل أخضر.

- 2 ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

- نصف كوب من الزيت.

- ملح.

طريقة التحضير

- افرمي الخس جيدًا، مع الطماطم، البصل الأخضر، مع النعناع في إناء صغير مع التقليب.

- ضيفي الثوم المهروس إلى الملح، مع التحريك.

- ضيفي زيت الزيتون إلى المكونات، ثم ضعي التتبيلة إلى المكونات.

- ضعي البهارات المطلوبة إلى المكونات من الملح.

- ضيفي الخبز المحمص إلى السلطة ومن فوقه دبس الرمان.

طريقة أخرى لتحضير سلطة الفتوش

- ضعي الخضار في إناء عميق، ثم حمري الخبز في صينية على نار متوسطة.

- ضعي الخبز على السلطة.

- اخلطي الزبادي إلى السلطة، ثم زيني المكونات بالسماق.