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زوجة حمو بيكا تتصدر الترند.. خطبها بـ«غوشتين وتوينز» وأخفاها عن عيون الناس

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

زوجة حمو بيكا

يبحث الكثير من الناس على زوجة حمو بيكا عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك بعد نشر المطرب الشعبي صورا لهما تجمعهما على البحر وحمام السباحة.

زوجة حمو بيكا

وتظهر زوجة حمو بيكا، مع زوجها كل فترة على مواقع التواصل الاجتماعي لحرصه الشديد على إظهار حبه لها رغم أنه في بداية علاقتهما كان يهتم بعدم ظهورها على السوشيال ميديا أو نشر لها أي صور، ولكنه لايزال حريص على عدم الإشارة إلى حسابها الشخصي، كما يمنع التعليقات من خلال الخاصية الخاصة بذلك على «إنستجرام».

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ونشر حمو بيكا منذ ساعات صور له مع زوجته خلال تواجدهما في حمام السباحة والبحر وكتب عليها «كل حياتي»، ومنذ 3 أيام نشر صور لهما في المطار أمام الطيارة قبل سفرهما وكتب عليها «حب عمري».

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تفاصيل حفل زفاف حمو بيكا وزوزو

زوجة حمو بيكا اسمها «زهرة» وشهيرة باسم «زوزو»، وفي الخطوبة أهدى حمو بيكا لها «غويشتين وتوينز (محبس وخاتم) وخاتم بمفرده ودبلتين» وتخطى سعرها الـ100 ألف جنيه.

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وتزوجت زوزو من حمو بيكا منذ تقريبا عامين، وأقيم حفل الزفاف في قاعة بالإسكندرية إذ فرض بيكا السرية التامة على الفرح حينها، حتى لا يثير غضب إدارة حي العجمي وقوات الأمن بسبب انتشار فيروس .

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بكاء حمو بيكا

ظهر حمو بيكا في أبريل الماضي وهو يبكي خلال لقاء له بإحدى البرامج الأمر الذي جعله يتصدر التريند حينها ويتعاطف معه الكثير من الجمهور بسبب التنمر وفقا لوصفه وقوله موجها رسالة للفنان هاني شاكر: «حضرتك كنت في ندوة واتنمرت عليا، وانت أخويا الكبير، وأنا مسامح والله بس كفاية بالله عليك، أنا آه مش بعرف أقرأ وأكتب، بس ربنا خلق لي قلب أحس بيه، كفاية تجرحوني، مش كل واحد يبقى عنده سلطة يتحكم في البشر».

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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